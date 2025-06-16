Дерматолог рассказала, к чему может привести отказ от SPF
Дерматолог Амосова: отказ от SPF может привести к раку кожи
Отказ от солнцезащитных средств может спровоцировать развитие рака кожи. Об этом рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.
«UVB- и UVA-лучи повреждают ДНК клеток, что может спровоцировать меланому и другие виды онкологии», — заявила Амосова в беседе с «Газетой.Ru».
Она также добавила, что при отсутствии SPF под воздействием солнечных лучей может усилиться акне и покраснения при розацеа и куперозе.
По словам врача, УФ-излучение без защиты приводит к появлению пятен, неровному тону и устойчивой пигментации. Кроме того, отказ от солнцезащитных средств провоцирует возникновение глубоких морщин, особенно вокруг глаз и рта.
Амосова призвала регулярно пользоваться SPF даже в помещении и в пасмурную погоду, так как UVA-лучи проникают через облака и стекла.
В свою очередь врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Нина Кливитская рассказала «Москве 24», что при ежедневное использование тканевых масок и патчей может привести к сухости кожи из-за кислот и консервантов в их составе.
«Также нельзя каждый день пользоваться патчами. Они закупоривают кожу и начинают "тянуть" влагу из глубоких слоев дермы. Сперва это дает ощущение увлажненности, но со временем резервы кожи истощаются и появляется сухость», — добавила врач.
Она посоветовала пользоваться тканевыми масками и патчами не чаще чем раз в неделю или же перед выходом на мероприятие.