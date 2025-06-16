Дерматолог рассказала, к чему может привести отказ от SPF

Дерматолог Амосова: отказ от SPF может привести к раку кожи
Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Отказ от солнцезащитных средств может спровоцировать развитие рака кожи. Об этом рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.



«UVB- и UVA-лучи повреждают ДНК клеток, что может спровоцировать меланому и другие виды онкологии», — заявила Амосова в беседе с «Газетой.Ru».

Она также добавила, что при отсутствии SPF под воздействием солнечных лучей может усилиться акне и покраснения при розацеа и куперозе.

По словам врача, УФ-излучение без защиты приводит к появлению пятен, неровному тону и устойчивой пигментации. Кроме того, отказ от солнцезащитных средств провоцирует возникновение глубоких морщин, особенно вокруг глаз и рта.

Амосова призвала регулярно пользоваться SPF даже в помещении и в пасмурную погоду, так как UVA-лучи проникают через облака и стекла.

В свою очередь врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Нина Кливитская рассказала «Москве 24», что при ежедневное использование тканевых масок и патчей может привести к сухости кожи из-за кислот и консервантов в их составе.

«Также нельзя каждый день пользоваться патчами. Они закупоривают кожу и начинают "тянуть" влагу из глубоких слоев дермы. Сперва это дает ощущение увлажненности, но со временем резервы кожи истощаются и появляется сухость», — добавила врач.

Она посоветовала пользоваться тканевыми масками и патчами не чаще чем раз в неделю или же перед выходом на мероприятие.
Элина Позднякова

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