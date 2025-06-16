Дерматолог рассказала, к чему может привести отказ от SPF

16 июня 2025, 15:03

Дерматолог Амосова: отказ от SPF может привести к раку кожи

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Отказ от солнцезащитных средств может спровоцировать развитие рака кожи. Об этом рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.







«UVB- и UVA-лучи повреждают ДНК клеток, что может спровоцировать меланому и другие виды онкологии», — заявила Амосова в беседе с «Газетой.Ru».

«Также нельзя каждый день пользоваться патчами. Они закупоривают кожу и начинают "тянуть" влагу из глубоких слоев дермы. Сперва это дает ощущение увлажненности, но со временем резервы кожи истощаются и появляется сухость», — добавила врач.