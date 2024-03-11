Диетолог Бережная объяснила, сколько блинов можно есть без вреда для здоровья

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Переедание блинов на наступающую в этот понедельник Масленицу может вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и даже острые боли. Чтобы избежать этого, рекомендуется употреблять не более двух блинов три раза в неделю и есть их чуть остывшими. Об этом рассказала в беседе с радио Sputnik диетолог Ирина Бережная.
«Больше двух блинов три раза в неделю есть не стоит. <...> их надо употреблять чуть остывшими, потому что горячее тесто дает большой прилив крови к желудку и выраженную тяжесть», — сказала специалист.Чтобы получить удовольствие и чувство сытости, лучше есть блины с начинкой, содержащей клетчатку. При переедании блинов рекомендуются неспешные прогулки на свежем воздухе для улучшения пищеварения. Однако в случае дискомфорта в животе после употребления главного масленичного угощения, лучше обратиться к врачу.
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Артем Путинцев