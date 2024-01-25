Диетолог Ионова опровергла миф о пользе моркови и черники для зрения человека

Фото: iStock/udra
Морковь уже давно считается полезным продуктом для поддержания качества зрения. Однако на самом деле это миф, поскольку не существует на сегодняшний день никаких исследований, подтверждающих прямую связь между употреблением моркови и хорошим зрением. Об этом рассказала «Общественной службе новостей» врач-диетолог Лидия Ионова.
Врач отметила, что качество зрения зависит от времени, проведенного при естественной освещенности, и ни одни продукты питания, включая морковь и чернику, не оказывают прямого воздействия на остроту зрения.
Корни же такого убеждения, по её словам, лежат в той пользе, которую употребление моркови в пищу в принципе может принести нашему организму. В частности, этот овощ остается полезным продуктом, благотворно влияющим на микрофлору кишечника, а кроме того — содержит бета-каротин, способный преобразовываться в витамин А. А вот последний как раз полезен для зрения, например, улучшает остроту сумеречного зрения.
Черника, в свою очередь, также является полезной для организма ягодой, которая богата антиоксидантами, антоцианами и биофлавоноидами, оказывающими противовоспалительное действие. Её употребление положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе, укрепляет стенки сосудов и понижает диастолическое и систолическое давление.
Ранее диетолог, нутрициолог, терапевт и автор курса «Стройная жизнь» Александра Разаренова рассказывала, что морковь и черника действительно улучшают зрение, поскольку содержат витамин А. Именно он помогает сохранять здоровье сетчатки глаза, а также способствует адаптации глаз к темноте. Помимо этих продуктов, сохранить здоровое зрение помогают листовые овощи, рыба и яйца.
Читайте также:
Китаянка 3 месяца ела только морковь и стала оранжевой
Нутрициолог назвала продукты, которые улучшают зрение
Диетолог Королева назвала ягоду, незаменимую для пожилых людей
«Когда пишут, что что-то улучшает остроту зрения — это такой же миф, как когда о продукте питания говорят, что он улучшает состояние кожи и ногтей. Смешно», — заявила Ионова.
Черника, в свою очередь, также является полезной для организма ягодой, которая богата антиоксидантами, антоцианами и биофлавоноидами, оказывающими противовоспалительное действие. Её употребление положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе, укрепляет стенки сосудов и понижает диастолическое и систолическое давление.
Ранее диетолог, нутрициолог, терапевт и автор курса «Стройная жизнь» Александра Разаренова рассказывала, что морковь и черника действительно улучшают зрение, поскольку содержат витамин А. Именно он помогает сохранять здоровье сетчатки глаза, а также способствует адаптации глаз к темноте. Помимо этих продуктов, сохранить здоровое зрение помогают листовые овощи, рыба и яйца.
Читайте также:
Китаянка 3 месяца ела только морковь и стала оранжевой
Нутрициолог назвала продукты, которые улучшают зрение
Диетолог Королева назвала ягоду, незаменимую для пожилых людей
Артем Путинцев