Диетолог Петитпейн назвала белое вино наиболее безопасным для здоровья

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Американский эксперт по питанию Дебби Петитпейн назвала наиболее безопасный для здоровья вариант вина. По её мнению, к таковым можно отнести белое и его разновидности. Об этом пишет Lenta.Ru со ссылкой на USA Today.
По словам Петитпейн, многочисленные научные исследования называют полезным красное вино, содержащее антиоксиданты. Но, чтобы ощутить эффект антиоксидантов, придется употребить намного больше ежедневной допустимой дозы. Поэтому, объяснила она, рекомендуется разбавлять вино газированной водой, чтобы выпить больше бокалов, не нанося вред здоровью.
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