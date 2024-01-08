Диетолог Разаренова: Плавленый сыр вызывает диабет

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«Избыточное количество плавленого сыра в рационе может привести к повышенному содержанию холестерина в крови, ожирению, увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Добавки в плавленом сыре могут также вызывать аллергические реакции у некоторых людей», — уточнила диетолог.По её словам, плавленый сыр является продуктом низкого ценового сегмента, но его вкус достигается за счет добавок, которые не всегда полезны. Поэтому Разаренова рекомендует употреблять не больше одной-двух ложек плавленого сыра в день.
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