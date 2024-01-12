Диетолог Стародубова развеяла распространенный миф об ананасе

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Миф о жиросжигающих свойствах ананасов развеяла главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
«Москва 24» пишет, что в составе ананаса есть фермент бромелайн, который улучшает расщепление белков пищи и обладает противовоспалительное действие.
Ананасы богаты клетчаткой и витаминами, но взрослому человеку не рекомендовано в день более 250-300 г. Также ананас не используются в питании детей до трех лет
Ранее команда учёных из Университета Махидол создала недорогой и экологичный метод изготовления упаковки для продуктов из крахмала ананасовых стеблей.
Polymers пишет, что из-за пластмасс, вредящих окружающей среде и не разлагающихся в природе, учёные ищут новые варианты, которые заменят пластик в быту. Особое внимание уделяют материалам на основе крахмала (из кукурузы и тапиоки).Недавно исследователи продемонстрировали новый способ изготовления упаковок из альтернативных источников крахмала, который получают из сельхозотходов.
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«Несмотря на наличие бромелайна, жиросжигающим эффектом ананасы не обладают. Поэтому рассчитывать на то, что можно скорректировать жировую массу тела, ничего не меняя в питании, а просто добавив в свой рацион этот фрукт, — заблуждение», — рассказала Антонина Стародубова.
«Помимо вздутия, повышенного газообразования, нарушения стула, экзотический продукт способен провоцировать аллергические реакции», — говорит диетолог.Специалист рекомендует есть свежие ананасы или покупать замороженные фрукты, потому как при консервации часть витаминов и полезных веществ исчезает.
Ранее команда учёных из Университета Махидол создала недорогой и экологичный метод изготовления упаковки для продуктов из крахмала ананасовых стеблей.
Polymers пишет, что из-за пластмасс, вредящих окружающей среде и не разлагающихся в природе, учёные ищут новые варианты, которые заменят пластик в быту. Особое внимание уделяют материалам на основе крахмала (из кукурузы и тапиоки).Недавно исследователи продемонстрировали новый способ изготовления упаковок из альтернативных источников крахмала, который получают из сельхозотходов.
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Мария Фирсова