Диетолог Юзуп назвала один из самых доступных суперфудов

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Врач-диетолог Ирина Юзуп объяснила порталу «Доктор Питер», почему квашеную капусту можно по праву назвать настоящим суперфудом, , содержащим множество витаминов, полезных веществ и минералов.
Так, в состав капусты входят витамины группы А, Е, К, B, С, а также минералы, такие как фосфор, натрий, цинк, йод, селен, железо, калий и марганец. Данный продукт благотворно влияет на микробиом кишечника благодаря лактобактериям и помогает поддерживать молодость кожи благодаря витаминам А и E.
Кроме того, квашеная капуста содержит витамин С, не уступающий лимону, и пищевые волокна, снижающие уровень холестерина в крови. Она чрезвычайно полезна для людей, страдающих ожирением, благодаря тартроновой кислоте, препятствующей превращению избыточных углеводов в жир.
Наконец, ученые выявили связь между регулярным употреблением квашеной капусты и снижением риска онкологии. Как объяснила доктор Юзуп, капуста – это ферментированный продукт, прошедший молочнокислое брожение. Во время данного процесса в ней образуются антиоксиданты и вещества, которые вызывают гибель «неправильных» клеток человеческого организма.
Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о том, что включение в рацион питания квашеной капусты поможет снизить риск развития инфаркта, поскольку обилие витамина С в составе продукта способствует поддержанию сосудистого тонуса и укреплению стенок сосудов.
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Кроме того, квашеная капуста содержит витамин С, не уступающий лимону, и пищевые волокна, снижающие уровень холестерина в крови. Она чрезвычайно полезна для людей, страдающих ожирением, благодаря тартроновой кислоте, препятствующей превращению избыточных углеводов в жир.
Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о том, что включение в рацион питания квашеной капусты поможет снизить риск развития инфаркта, поскольку обилие витамина С в составе продукта способствует поддержанию сосудистого тонуса и укреплению стенок сосудов.
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Артем Путинцев