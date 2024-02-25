Две трети россиян недовольны записью на приём в поликлиниках и ожиданием

В период с 23 по 25 февраля график работы некоторых медицинских организаций Московской области изменится в связи с Днём защитника Отечества, при этом некоторые службы здравоохранения будут доступны круглосуточно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Медицинская помощь может потребоваться в любой день, поэтому стационары и скорая помощь продолжат работу в круглосуточном режиме», — отметила первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.



Она добавила, что каждый день с 23 по 25 февраля приём будет вестись и в кабинетах неотложной помощи в поликлиниках. В указанный период они будут работать с 8 утра до 16:00.



В остальном в поликлиниках для взрослых и детей, амбулаториях, женских консультациях и стоматологических поликлиниках Московской области 23 и 25 февраля будут выходными днями, а 24 февраля работа будет организована по расписанию субботы.



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