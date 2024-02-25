Две трети россиян недовольны записью на приём в поликлиниках и ожиданием

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«Мы видим, какие блоки являются наиболее острыми на сегодня. Это ожидание у кабинета, запись на прием к врачу и общее ожидание. Эти три блока, с которыми нам нужно работать», — сказал министр на пленарной сессии форума.Согласно презентации, представленной Михаилом Мурашко на выставке-форуме «Россия», больше всего россияне удовлетворены решением медицинских проблем (90,4%). Лояльное отношение медицинских работников к пациентам отметила половина опрошенных респондентов.
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