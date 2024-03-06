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Дядя Кейт Миддлтон опроверг теории заговора о здоровье принцессы Уэльской

Daily Mail: Дядя принцессы Уэльской призвал дать ей «больше пространства»
06 марта 2024, 04:41
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Дядя принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, Гэри Голдсмит, опроверг дикие теории заговора о здоровье своей племянницы, которая восстанавливается после операции на брюшной полости. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Выступая в социальных сетях, Голдсмит сказал, что сторонники теории заговора должны оставить принцессу в покое прямо сейчас, потому что есть причина, по которой о её здоровье не говорят.

«Но поскольку Кейт есть Кейт, она делает такую потрясающую работу, к ней всегда проявляют интерес. Она член королевской семьи номер один не просто так, и я просто умоляю людей дать ей немного пространства», — заявил дядя ​принцессы.


Кейт Миддлтон провела почти две недели в клинике Мэрилебон в Лондоне после операции на брюшной полости, откуда была выписана 29 января.

Принцесса Уэльская не будет участвовать в официальных королевских мероприятиях до Пасхи после серьезной операции в январе, а Кенсингтонский дворец на прошлой неделе настаивал, что у нее всё еще «всё хорошо».

Кейт не видели ни на каких королевских мероприятиях с тех пор, как она посетила церковь в Сандрингеме на Рождество с наследником престола, принцем Уильямом, а также их детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи.
#здоровье
#великобритания
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Строительство детского медцентра в Красногорске вышло на финишную прямую
05 марта 2024, 19:43

Фото: пресс-служба правительства МО/Виталий Ватулин

Строительная готовность Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля, который возводят в Красногорске, составила около 87%. С врачами будущего медучреждениям пообщались при помощи видеоконференцсвязи губернатор Московской области Андрей Воробьёв и зампред правительства России Татьяна Голикова, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Сделаем всё, чтобы открыть первый детский госпиталь 1 июня 2024 года. Построили мы его достаточно быстро. Наша задача – обеспечить качественное высокотехнологичное медицинское обслуживание», — сказал Воробьёв.
Клинический центр в Красногорске станет головным учреждением подмосковной педиатрии, помощь здесь смогут получать каждый год около 14-15 тысяч детей из Подмосковья и других регионов страны.

«Я хотела бы поблагодарить вас всех за такой грандиозный объект. (…) Мне очень приятно видеть, что главврач находится на стройплощадке. Вы должны знать все, что происходит, и понимать, как это будет функционировать», — отметила Татьяна Голикова.
В свою очередь, главный врач будущего детского медицинского центра Татьяна Шаповаленко отметила, что строительство вышло на финишную прямую: ведётся монтаж операционного и реанимационного блоков, рабочие приступают к монтажу тяжёлого медицинского оборудования — МРТ и КТ. Продолжается формирование медицинского штата.

«Сейчас мы набрали уже практически 75% всего медперсонала. И все они, а это больше 800 человек, очень ждут открытия больницы, готовы принимать наших маленьких пациентов», — подчеркнула Шаповаленко.
Мощность больницы составит 420 коек. Предусмотрено функционирование 14 стационаров, 27 операционных, отделений реанимации на 42 койки, а также консультативно-диагностический центр на 300 посещений за смену. В современном медицинском центре врачи смогут проводить сложные операции на сердце и мозге, а также лечить пациентов с тяжёлыми патологиями опорно-двигательного аппарата.

Строительство больницы было начато в мае 2021 года. Старт работам дали Татьяна Голикова и Андрей Воробьёв.

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#больница
#строительство
#красногорск
#андрей воробьёв
#татьяна голикова
#здравоохранение
#медицина
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В Балашихе стартовало строительство многопрофильного госпиталя
05 марта 2024, 15:39

Фото: Ирина Мальцева

Строительство многопрофильного госпиталя началось в Балашихе. Об этом сообщил корреспондент «Радио 1».
«Я хотел поблагодарить нашего Президента, что на территории Московской области реализуется второй важный проект в сфере здравоохранения. На восточном направлении Подмосковья живет порядка 1,5 млн человек. И такой госпиталь, медицинский центр был нам необходим. Также хочу поблагодарить вас, Татьяна Алексеевна, экспертную группу, которая подтвердила целесообразность строительства, Правительство, которое выделило софинансирование. Мы понимаем всю ответственность. Закладка и начало строительства госпиталя для нас – очень важный момент», — поделился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Новое медицинское учреждение будет расположено в микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха. В церемонии приняла участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Очень приятно сегодня присутствовать на таком значимом событии не только для Московской области, но и для всей страны, потому что закладка такого рода объектов — существенный вклад в нашу главную цель, которая обозначена Президентом РФ Владимиром Путиным — сохранение здоровья населения. И все мы трудимся, чтобы достичь этой цели и ее реализовать. Это поистине грандиозный объект — 1123 койки, многопрофильная клиника с сердечно-сосудистым центром. Я хочу поблагодарить Вас, Андрей Юрьевич, и всех коллег докторов за ту работу, которую вы ведете», — подчеркнула вице-премьер.

В новой больнице будет обустроен дневной стационара на 20 человек и клинико-диагностический центр. Кроме того, в шести блоках многопрофильной больницы также будут находиться приёмное отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, операционный блок, сердечно-сосудистый центр, отделение торакальной хирургии, урологии, гинекологии, офтальмологии, общей неврологии, медицинской реабилитации, гастроэнтерологии и колопроктологии. В одном из блоков разместятся отделение неотложной хирургии, травматологии, общей хирургии, гнойной хирургии, гематологии, пульмонологии, эндокринологии, отметил корреспондент.


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#балашиха
#больница
#человек
#подмосковье
#строительство
#андрей воробьёв
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Оториноларинголог Пожарская рассказала, как сохранить слух ребёнка
05 марта 2024, 15:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Родителям следует проверять состояние слуха ребёнка, а также следить за тем, чтобы это состояние не ухудшалось. О том, как это сделать, рассказала оториноларинголог, сурдолог КДЦ № 2 НИКИ детства, кандидат медицинских наук Анна Пожарская, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В первую очередь нужно проверить, нет ли у ребёнка врождённой глухоты и снижения слуха. Это поможет определить аудиологический скрининг новорожденных. Он проводится в роддоме ли в районной поликлинике в первые три месяца жизни ребёнка. Если скрининг выявит проблемы, это позволит своевременно начать реабилитацию», — пояснила врач.
При этом, даже если скрининг не выявил никаких нарушений, родителям следует следить за реакцией малыша на звуки, а также за своевременным развитием речи.

«Поводом для дополнительной проверки должна стать ситуация, когда ребёнок к четырём месяцам не реагирует на громкие звуки, к шести-семи месяцам не произносит звуки, к двум годам не говорит слова», — подчеркнула Пожарская.
Для того, чтобы сохранить слух, не нужно брать ребёнка на «громкие» мероприятия: звук громче 80 децибел, сравнимый с рёвом мотора, может причинить вред. А подросткам надо объяснить, что нельзя громко слушать музыку в наушниках.

«Постоянно слушая музыку через наушники, подростки, сами того не замечая, постепенно теряют слух. При этом они всё больше увеличивают громкость, доводят до опасной отметки в 90 децибел и больше», — предупредила Пожарская.
Она также напомнила, что детям ни в коем случае нельзя чистить уши ватными палочками. Чистку ушей надо проводить сразу после купания и для этого достаточно протереть ухо снаружи кончиком полотенца или ватным диском.

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Терапевт предупредила о смертельных последствиях употребления сливочного масла

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#врач
#советы
#дети
#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Терапевт предупредила о смертельных последствиях употребления сливочного масла
Врач Заплавнова: злоупотребление сливочным маслом чревато инсультами
05 марта 2024, 15:04

YelenaYemchuk

Врач-терапевт Кристина Заплавнова предупредила, что чрезмерное употребление сливочного масла провоцирует развитие опасных заболеваний.
Эксперт в беседе с News.ru заявила, что при употреблении более 5-10 грамм масла за день серьезно повышается риск развития смертельных болезней: инфаркта, инсульта, атеросклероза.

Несмотря на вкусовые качества и натуральность, этот продукт содержит много калорий и насыщенных жиров, что особенно опасно для людей с ожирением. Также стоит следить за количеством потребления этого продукта людям с заболеваниями, которые требуют соблюдения низкокалорийной диеты.

«Нежелательно употреблять сливочное мало людям, уже страдающим от избыточного веса, повышенного холестерина в крови, болезней печени и желчного пузыря. Это относится к продукту в любом виде, в том числе в качестве ингредиента выпечки. Абсолютное противопоказание — при остром панкреатите», — подытожила Заплавнова.

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#эксперт
#врач
#терапевт
#еда
#питание
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Детской больнице в Подмосковье передали шапочки и пледы для недоношенных младенцев
05 марта 2024, 11:34

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Наборы вязаных шапочек и пледов для недоношенных младенцев получило Стационарное отделение №2 Московского областного центра охраны материнства и детства в дар от мастерицы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Подарки младенцам связаны из гипоаллергенной нити. После того, как комплекты проходят обработку, их используют по назначению прямо в боксах, где выхаживают новорождённых. Набор остаётся за ребёнком, и при выписке родители забирают шапочку и плед с собой», — рассказала заведующая отделением Мария Попова.
Это не первые подарки, которые мастерица принесла в больницу. Связанные ей вещи помогают и малышам, и их родителям, и врачам.

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В Подмосковье завершилась Всероссийская акция «Поколение добра»

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#младенец
#благотворительность
#медицина
#здравоохранение
#больница
#минздрав мо
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В Подмосковье завершилась Всероссийская акция «Поколение добра»
04 марта 2024, 17:38

Фото: istockphoto / AnnaStills

Московский областной центр крови принял участие во Всероссийской акции «Поколение добра». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В этом году акция проводилась с 5 февраля по 5 марта по всей России.

«Всероссийская акция «Поколение добра» – не просто цепочка акций, а пример того, как общество может объединиться для решения важной проблемы. Мы показали, что каждый город, каждый человек может стать частью этого движения добра и внести свой вклад в спасение жизней людей», — отметила главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Стоит отметить, что в Подмосковье в рамках акции проводились выездные донорские акции, в которых могли принять участие все желающие.

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#подмосковье
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#врач
#общество
#человек
#акции
#донор
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Врач Шахвеледов раскрыл, в каком случае самолечение опасно
Врач Шахвеледов: самолечение допустимо только при лёгкой простуде
04 марта 2024, 17:34

Фото: iStock/artisteer

Самолечение допустимо при лёгких заболеваниях, но оно не должно полностью заменять профессиональную медицинскую помощь. Об этом в беседе с Общественной службой новостей рассказал зампред Союза молодых врачей МО, врач Видновской КБ Минздрава МО Рамил Шахвеледов.
Он подчеркнул, что прибегнуть к самолечению можно в том случае, если человек уже сталкивался ранее с подобными симптомами. Также самостоятельное восстановление возможно при лёгкой простуде и неотложных ситуациях, которые требуют срочных мер во избежание ухудшения состояния.

При этом собеседник ОСН подчеркнул, что самолечение лучше проводить под контролем врача, поскольку нередки случаи, при которых самостоятельное вмешательство лишь усугубляет ситуацию.

Так, самолечение строго запрещено при неизвестных заболеваниях, серьёзных проблемах со здоровьем, таких как рак или сердечно-сосудистые заболевания. Также рискованно самостоятельно лечиться при хронических заболеваниях, в частности, при астме или диабете.

Это связано с тем, что человек может принять не то лекарство и в неправильной дозировке.

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#медицина
#лечение
#заболевания
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Диетолог Журавлёва раскрыла, так ли опасен сахар, как о нём говорят
Диетолог Журавлёва: сахар безвреден в малых количествах
04 марта 2024, 17:02

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

Диетолог Полина Журавлёва рассказала в беседе с Общественной службой новостей действительно ли так опасен сахар, как принято считать.
Эксперты часто говорят о том, что употребление сахара негативно влияет на весь организм, вымывая витамины группы В, нарушая баланс фосфора и кальция, вызывая проблемы с сердцем, почками и другими органами.

Собеседница ОСН подчеркнула, что чрезмерное употребление любого, даже самого полезного продукта, наносит вред организму. Так, например, переизбыток витамина С вызывает аллергию, выводит из строя органы ЖКТ и поджелудочную железу. Также он приводит к появлению камней в почках и наносит удар по нервной системе.

С сахаром ситуация аналогичная: чрезмерное употребление крайне вредно, но в малых дозах сахар абсолютно безвреден и помогает наполнить организм энергией.

Журавлёва напомнила, что сахаросодержащие продукты могут избавить от голода и заменить целый приём пищи. Однако делать так часто диетолог не рекомендует. Она указала, что ежедневная норма сахара – не более шести ложек или 30 граммов.

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Жители Луховиц сдали на выездной донорской акции более 36 литров крови
04 марта 2024, 15:25

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Выездную донорскую акцию провели в подмосковных Луховицах, из 86 пришедших человек к сдаче крови допустили по медицинским показаниями 81, вместе они сдали 36,45 литра крови, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Среди сдающих были не только опытные доноры, но и новички, которые пришли сделать донацию впервые. Перед процедурой все пришедшие прошли медицинский осмотр и заполнили анкеты о самочувствии. (…) Хочу поблагодарить жителей Луховиц за активную позицию. Луховицы входят в пятёрку лидеров донорского движения Подмосковья», — отметила врач-трансфузиолог, представительница Московского областного центра крови Светлана Кошелева.

Она добавила, что донорская кровь в медучреждениях нужна всегда, в ней нуждаются пострадавшие в ДТП, пациенты с ожогами и травмами, окнопациенты и новорождённые с некоторыми патологиями.

Подмосковный центр крови принимает доноров ежедневно с 8 утра до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, дом №37А. Уточнить условия можно по телефону координационного центра донорства крови: 7 (495) 305-77-00.

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#луховицы
#донорская кровь
#медицина
#здравоохранение
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