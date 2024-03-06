Дядя Кейт Миддлтон опроверг теории заговора о здоровье принцессы Уэльской

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«Но поскольку Кейт есть Кейт, она делает такую потрясающую работу, к ней всегда проявляют интерес. Она член королевской семьи номер один не просто так, и я просто умоляю людей дать ей немного пространства», — заявил дядя принцессы.
Принцесса Уэльская не будет участвовать в официальных королевских мероприятиях до Пасхи после серьезной операции в январе, а Кенсингтонский дворец на прошлой неделе настаивал, что у нее всё еще «всё хорошо».
Кейт не видели ни на каких королевских мероприятиях с тех пор, как она посетила церковь в Сандрингеме на Рождество с наследником престола, принцем Уильямом, а также их детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи.