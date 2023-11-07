Эксперт назвал опасный признак мастурбации

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Нормы количества мастурбации в день не существует, но иногда желание самоудовлетворяться может быть нездоровым. Об опасных признаках мастурбации рассказал психотерапевт по сексуальным зависимостям Дэн Дрейк изданию Men's Health.
Дрейк рассказал, что у разных людей может быть разная норма регулярности мастурбации: кто-то может делать удовлетворять себя по несколько раз в день, а кто-то вообще этим не занимается. Все это является нормой из-за разной сексуальной конституции людей.
Психотерапевт предупредил, что проблемы возникают, если привычка самостоятельно удовлетворять себя мешает работать, поддерживать романтические и дружеские отношения. Главным признаком сексуальных нарушений, заключил специалист, является мастурбация в неподходящих для этого условиях и местах.
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Психотерапевт предупредил, что проблемы возникают, если привычка самостоятельно удовлетворять себя мешает работать, поддерживать романтические и дружеские отношения. Главным признаком сексуальных нарушений, заключил специалист, является мастурбация в неподходящих для этого условиях и местах.
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Алина Юрчак