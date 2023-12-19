Эксперт ВОЗ назвала пять ситуаций, когда нужно бежать к маммологу

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В возрасте старше 35 лет женщинам нужно делать маммографию один раз в год, в более старшем возрасте – два раза в год. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева. Она также описала, в каких случаях нужно немедленно обращаться к специалисту.
О проблемах с молочной железой могут говорить как явные, так и скрытые симптомы. Если женщина испытывает дискомфорт в области груди, важно обратиться к специалисту.
Однако по словам врача, заболевания молочной железы не всегда дают о себе знать. Чтобы предотвратить серьёзные заболевания, нужно проводить профилактику с раннего возраста. Для этого рекомендуется проводить самообследование молочных желёз в первые дни после менструации.
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«Могут быть тянущие боли, могут прощупываться какие-то образования внутри молочной железы или вокруг соска. Также могут быть какие-то выделения разного цвета. Это всё должно быть на контроле. Это всё требует врачебного внимания», — отметила Любовь Ерофеева.
«Есть множество рекомендаций, как лёжа и стоя обследовать свою молочную железу. Её надо всю пощупать, потрогать, и если что-то будет необычное обнаружено, нужно обязательно обратиться к доктору», — отметила врач.Читайте также:
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Екатерина Шмакова