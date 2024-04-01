Эндокринолог рассказала, как предотвратить авитаминоз

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Врач-эндокринолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Кристина Чепыгова рассказала в интервью «Комсомольской правде», как предотвратить авитаминоз.
По ее словам, простой, но сбалансированный рацион может обеспечить организм всеми необходимыми элементами. При этом важно, чтобы человек не имел хронических заболеваний и не злоупотреблял вредными продуктами.
А снижение запасов витаминов в организме не зависит от времени года, утверждает Чепыгова. В группе риска находятся люди с проблемами желудочно-кишечного тракта, люди старше 65 лет, перенесшие недавно операцию, а также злоупотребляющие алкоголем.
Для борьбы с авитаминозом специалист посоветовала включать в ежедневный рацион не менее пяти порций овощей и фруктов примерно по 100 грамм, три-четыре цельнозерновых продукта (крупы, хлеб, паста), два-три продукта, богатых белком (мясо, рыба, яйца, творог, молоко), два-три молочных или кисломолочных продукта. Также она рекомендовала есть больше зелени
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А снижение запасов витаминов в организме не зависит от времени года, утверждает Чепыгова. В группе риска находятся люди с проблемами желудочно-кишечного тракта, люди старше 65 лет, перенесшие недавно операцию, а также злоупотребляющие алкоголем.
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Ювелина Бернст