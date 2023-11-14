Эндокринолог Поляков рекомендовал пожилым избегать красное мясо

Фото: istockphoto.com/Vladimir Mironov
Диетолог-эндокринолог Антон Поляков заявил, что пожилым людям стоит избегать красное мясо, а лучше отдать предпочтение морепродуктам и рыбе.
Он отметил, что эти продукты необходимы, поскольку они богаты белком, чрезвычайно важным элементом для организма.
А нутрициолог, эндокринолог Верина Ермошина заявляла, что бульоны крайне полезны для здоровья, а супы и щи являются лёгким источником белка из-за содержащегося в них мяса.
Читайте также:
Нутрициолог Ермошина заявила о ценности бульона для организма
Диетолог Гинзбург назвал две самые опасные диеты
Врач Дюжева рекомендовала включать морковь и банан в осенний рацион
«Людям старшего возраста стоит избегать красного мяса, потому что в нем много метионина, который повышает риски развития опухолей. Лучше сделать акцент на рыбу, морепродукты и птицу», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Поляков.
Читайте также:
Нутрициолог Ермошина заявила о ценности бульона для организма
Диетолог Гинзбург назвал две самые опасные диеты
Врач Дюжева рекомендовала включать морковь и банан в осенний рацион
Мелисса Тимофеева