Физиолог рассказал, как правильно выбрать обувь

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Обувь из искусственных материалов не позволяет ногам дышать, а каблуки выше четырех см могут привести к варикозу или травмам. Как правильно выбрать подходящую обувь, рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин.
«В первую очередь обратите внимание на материалы верха. Они должны быть натуральными. Летом отдавайте предпочтение закрытой обуви с дышащей кожей или натуральной тканью. Подошва должна быть изготовлена из натуральных материалов или из гибкой и эластичной резины. Шнурки или липучки — желательны», — посоветовал Созыкин в беседе с «Известиями».
Он также отметил, что задник у обуви должен быть жестким и закрывать пятку и голень. При этом каблуки не должны превышать четыре см, иначе они могут привести к варикозу или травмам. Кроме того, специалист добавил, что резиновая обувь непригодна для длительной носки и хороша только для пляжа.
Созыкин также посоветовал не покупать обувь из искусственных материалов, так как нога в таких ботинках не дышит. Не стоит носить и обувь с зауженным носком, так как сдавливание пальцев очень вредно для спины. Подобные туфли можно носить не часто и не дольше трёх часов.
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