Гепатолог Богомолов рассказал о борьбе с гепатитом в Подмосковье

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В Подмосковье эффективность лечения гепатита С составляет почти 100%. О том, каким образом этого удаётся добиться, о самой болезни, способах её лечения и профилактики рассказал главный внештатный гепатолог министерства здравоохранения Московской области Павел Богомолов.
В беседе с «Радио 1» специалист отметил, что одним из характерных признаков гепатита является то, что болезнь зачастую никак себя не проявляет до самых финальных стадий. Поэтому так важно определить наличие заболевания в начальном периоде. Эксперт указал, что Подмосковье является лидером по раннему выявлению болезни с помощью скрининга.
Врач также подчеркнул, что все жители Подмосковья имеют право на бесплатную противовирусную медикаментозную терапию независимо от стадии заболевания. Если раньше выделялись своеобразные «группы риска», например, люди, у которых гепатит вызвал обострение других хронических заболеваний, то теперь никаких исключений не делается. Терапию может получить любой житель региона.
Фото: istockphoto/Nadzeya Haroshka
Гепатолог отметил, что сплошной анализ крови на гепатит у всех, кто придёт на обследование в рамках диспансеризации, является настоящим прорывом в работе системы здравоохранения, так как позволит выявлять гепатит на ранних стадиях и соответственно более эффективно его лечить.
Богомолов также отметил важность профилактики для предотвращения распространения гепатита. Он призвал людей крайне осторожно и внимательно относиться к посещению тату-салонов, косметических салонов и любых мест, где есть риск нарушения кожного покрова. Врач отметил, что риск заразиться гепатитом при прохождении медицинских процедур в настоящее время практически исключён. Благодаря проведённым реформам весь инструментарий в распоряжении медиков сейчас является одноразовым.
Фото: istockphoto/peakSTOCK
После того, как был полностью устранён риск медицинского заражения, наиболее распространённым способом остаётся употребление наркотиков, использование наркоманами нестерильных шприцев, сообщил эксперт. В меньшей степени, но тоже довольно часто, заражение гепатитом происходит при незащищённых половых контактах. Очень важное значение имеет соблюдение людьми правил личной гигиены, указал специалист.
Гепатолог отметил высокий уровень организации диагностики гепатита в Московской области. Специалистами регионального министерства здравоохранения разработаны и утверждены стандарты диагностики основных болезней печени. Эти стандарты внедрены и исполняются всеми медицинскими учреждениями Подмосковья. В поликлинике уточняется стадия заболевания, его особенности, а затем данные направляются в центр гепатологии, в том числе с помощью технологий телемедицины. Именно благодаря всем эти мерам эффективность лечения гепатита С в Московской области приближается к ста процентам, заключил Павел Богомолов.
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Врач также подчеркнул, что все жители Подмосковья имеют право на бесплатную противовирусную медикаментозную терапию независимо от стадии заболевания. Если раньше выделялись своеобразные «группы риска», например, люди, у которых гепатит вызвал обострение других хронических заболеваний, то теперь никаких исключений не делается. Терапию может получить любой житель региона.
Гепатолог отметил, что сплошной анализ крови на гепатит у всех, кто придёт на обследование в рамках диспансеризации, является настоящим прорывом в работе системы здравоохранения, так как позволит выявлять гепатит на ранних стадиях и соответственно более эффективно его лечить.
Богомолов также отметил важность профилактики для предотвращения распространения гепатита. Он призвал людей крайне осторожно и внимательно относиться к посещению тату-салонов, косметических салонов и любых мест, где есть риск нарушения кожного покрова. Врач отметил, что риск заразиться гепатитом при прохождении медицинских процедур в настоящее время практически исключён. Благодаря проведённым реформам весь инструментарий в распоряжении медиков сейчас является одноразовым.
Фото: istockphoto/peakSTOCK
После того, как был полностью устранён риск медицинского заражения, наиболее распространённым способом остаётся употребление наркотиков, использование наркоманами нестерильных шприцев, сообщил эксперт. В меньшей степени, но тоже довольно часто, заражение гепатитом происходит при незащищённых половых контактах. Очень важное значение имеет соблюдение людьми правил личной гигиены, указал специалист.
Гепатолог отметил высокий уровень организации диагностики гепатита в Московской области. Специалистами регионального министерства здравоохранения разработаны и утверждены стандарты диагностики основных болезней печени. Эти стандарты внедрены и исполняются всеми медицинскими учреждениями Подмосковья. В поликлинике уточняется стадия заболевания, его особенности, а затем данные направляются в центр гепатологии, в том числе с помощью технологий телемедицины. Именно благодаря всем эти мерам эффективность лечения гепатита С в Московской области приближается к ста процентам, заключил Павел Богомолов.
Читайте также:
Инфекционист Чуланов: Гепатит С стал полностью излечимым
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Александр Бойцов