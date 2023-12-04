Гинеколог стерилизовал женщину после родов без её ведома

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Великобритании гинеколог стерилизовал родившую женщину без её ведома.
В Северной Ирландии гинеколог сделал признание, что стерилизовал пациентку без медицинской необходимости.
BBC News пишет, что гинеколог Дэвид Сим проводил экстренное кесарево сечение в сентябре 2021 года. Когда ребёнок родился, он без разрешения роженицы и медпоказаний перевязал женщине маточные трубы. Данная манипуляция необратима. После неё забеременеть невозможно.
На заседание Трибунала практикующих врачей (MPTS) Сим признался, что в стерилизации не было необходимости. Он согласился с тем, что его действия нарушили репродуктивные права женщины.
С 2006 года пациентка беременела 11 раз. Женщина неоднократно обращалась к гинекологу за помощью. Они два раза обсуждали возможную стерилизацию, но в итоге пострадавшая не давала согласия.
В начале 2023 года Сим ушёл на пенсию и отказался от врачебной лицензии.
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BBC News пишет, что гинеколог Дэвид Сим проводил экстренное кесарево сечение в сентябре 2021 года. Когда ребёнок родился, он без разрешения роженицы и медпоказаний перевязал женщине маточные трубы. Данная манипуляция необратима. После неё забеременеть невозможно.
На заседание Трибунала практикующих врачей (MPTS) Сим признался, что в стерилизации не было необходимости. Он согласился с тем, что его действия нарушили репродуктивные права женщины.
В начале 2023 года Сим ушёл на пенсию и отказался от врачебной лицензии.
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Мария Фирсова