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Госдума: Российскую медицину ждёт новый этап развития

После президентского послания в Госдуме заявили о новом этапе развития медицины
29 февраля 2024, 16:00
Фото: iStock/Grytsaj

Фото: iStock/Grytsaj

В своем послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин объявил о значительных изменениях и всеобъемлющем развитии российской системы здравоохранения.
Глава государства сообщил о выделении более триллиона рублей на строительство, капитальный ремонт и техническое оснащение медицинских учреждений в течение следующих шести лет. Депутат Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова заявила, что эти инвестиции создадут базу для качественно нового этапа в развитии здравоохранения.

«После заявлений главы государства у всех нас есть четкое понимание, что медицину ждут не просто перемены, через которые мы с успехом проходили все последние годы, а совершенно новый, глобальный этап развития», - сказала она РИА Новости.


Депутаты готовы активно работать над необходимыми законодательными решениями для реализации предложенных новаций. Фролова подчеркнула, что эти изменения будут охватывать все аспекты системы здравоохранения, от строительства и оснащения до внедрения новых принципов работы.

Помимо финансирования, послание президента содержит комплексный план по охране здоровья. Президент учел все необходимые меры: от строительства и ремонта медицинских учреждений, до развития телемедицины и цифровой трансформации здравоохранения.
По мнению депутата, российская медицина сделает значительный шаг вперед в использовании передовых технологий. Искусственный интеллект, персонализированная медицина и телемедицина станут неотъемлемой частью системы здравоохранения, а инновации будут тесно связаны с отечественными научными исследованиями.

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Врач предупредила о последствиях полного отказа от хлеба
Диетолог Денисова: пять ломтиков ржаного хлеба в день принесут пользу организму
29 февраля 2024, 15:37

Фото: istock / Edalin

Врач-диетолог Наталья Денисова призвала не отказываться от хлеба, так как это может быть чревато проблемами со здоровьем. В разговоре с «АиФ» она заявила, что в день человеку нужно съедать примерно 5 кусочков ржаного хлеба (около 300 г), поскольку в нем содержится железо, кальций, витамины В2 и незаменимые аминокислоты.
Ржаной хлеб содержит около 19-22% пищевых волокон, поддерживающих уровень кишечной микрофлоры. При отказе от хлеба нарушается работа ЖКТ и пищеварение. Помимо этого, человек может стать раздражительным и вялым. Возникает мышечная слабость, нарушение зрения. Также у человека может снизиться работоспособность и умственная активность.

Содержащая в этом продукте фолиевая кислота обеспечивает нормальную работу нервной системы и помогает организму с обновлением клеток. За счет этого поэтому хлеб особенно важно есть беременным.

В заключении врач отметила, что ржаной или другой цельнозерновой хлеб помогает в похудении. Он улучшает насыщение благодаря содержащейся в нем клетчатке. При этом белый хлеб может повышать уровень сахара после еды, что может усилить аппетит и спровоцировать переедание.

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Педиатр Корякина рассказала, как правильно поддерживать иммунитет ребенка весной
29 февраля 2024, 15:34

Фото: Хавива Фонина

«Как поддержать детское здоровье наступающей весной»: рекомендации педиатра из Звенигорода. Об этом сообщил корреспондент.
Врач-педиатр Наталия Корякина отметила, что за последнюю неделю в регионе значительно стиизился процент заболеваемости. Она добавила, что иммунитет детей напрямую зависит от их образа жизни.

«На здоровье ребёнка влияет отсутствие отдыха и положительных эмоций: возникает хроническая усталость, организм в такой период подвержен простудам. Если во внеурочное время ребёнок продолжает заниматься и посещать кружки и у него нет времени на отдых и игру, то защитные реакции его иммунитета ослабевают. Дети живут в постоянном напряжении: не умеют расслабляться и получать удовольствие от игры. Положительные эмоции и правильный режим жизни помогают сохранить здоровье», — подчеркнула Наталия Корякина.

Стоит отметить, что для укрепления и поддержания иммунитета необходимы полноценное 3-4 разовое питание, здоровый сон и прогулки на свежем воздухе.

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Эндокринолог рассказала, от каких продуктов нужно отказаться пожилым людям
Врач Михалева: Пожилым следует отказаться от мяса и сыра из-за риска онкологии
29 февраля 2024, 13:31

Фото: istock / Vladimir Mironov

Врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева посоветовала пожилым людям отказаться от мясной гастрономии, поскольку эти продукты могут вызвать рак кишечника. Об этом пишет РИАМО.
Михалева пояснила, что такая продукция провоцирует развитие онкологии желудка, репродуктивной системы, мочевого пузыря. В них содержится много соли, жира и холестерина, которые ведут к развитию диабета, ожирения и артериальной гипертензии. Михалева порекомендовала людям в возрасте употреблять красное мясо не больше раза в месяц из-за содержания насыщенных жиров.

Она также призвала ограничить потребление молочных продуктов высокой жирности, в том числе сыра, которые также могут повысить риск развития гипертонии, атеросклероза и нарушать функцию почек.

«Белый хлеб, булочки, выпечка – это очень калорийные продукты, содержащие простые углеводы. Если их не ограничивать в питании пожилых, то это приводит к развитию ожирения и сахарного диабета 2 типа», — добавила врач.
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Для подмосковных врачей провели обучение по «детской гинекологии»
29 февраля 2024, 12:43

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московском областном центре охраны материнства и детства проходит обучение врачей по «детской гинекологии». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Первые лекции для врачей провела завкафедрой акушерством и гинекологией факультета усовершенствования врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского Надежда Дуб.

«Лекции посвящены аномальным маточным кровотечением у детей и подростков, а также опухолям и опухолевидным образованиям. Темы интересные и необходимые в нашей врачебной практики, и, к сожалению, это часто встречающаяся патология среди детей и подростков», — поделилась заслуженный работник здравоохранения Московской области Надежда Дуб.

Стоит отметить, что спикер подробно рассказала о возможных и неочевидных проблемах у девочек, а также как правильно проводить лечение в различных ​случаях.

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Подмосковье закупит более 120 современных аппаратов УЗИ
29 февраля 2024, 10:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 120 аппаратов для ультразвукового исследования планируют закупить в поликлиники и больницы Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Аппараты УЗИ необходимы для проведения качественной диагностики различных внутренних органов. (…) В этом планируем закупить более 120 единиц такой медтехники», — сказала первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Она также напомнила, что в прошлом году медицинские учреждения Подмосковья получили более 170 новых УЗИ-аппаратов.

Современную медицинскую технику в Московской области закупают по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках программы модернизации первичного медицинского звена и национального проекта «Здравоохранение».

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#подмосковье
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Подмосковные врачи восстановили зрение 67-летнему мужчине с болезнью Бехтерева
29 февраля 2024, 10:30

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи МОНИКИ вернули зрение 67-летнему обездвиженному пациенту. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчину доставили в больницу с жалобами на ухудшение зрения на правом глазу. В ходе осмотра врачи выявили катаракту глаза. Кроме этого, у мужчины отсутствовала подвижность в шейном отделе позвоночника, и голова вынуждено повернута в одну сторону,что доставляла определенные неудобства для проведения операции.

«Мы провели малоинвазивное оперативное вмешательство методом факоэмульсификации, который считается золотым стандартом удаления хрусталика. При помощи специального ультразвукового инструмента мы измельчили мутный хрусталик, затем имплантировали искусственный. Благодаря проведенной операции, зрение на правом глазу пациента было восстановлено с 1% до 40%. Операция прошла успешно и заняла 20 минут», – поделилась завотделения офтальмологии Алина Коврижкина

Стоит отметить, что в настоящий момент пациент находится на амбулаторном наблюдении у специалистов.

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Три сотрудницы подмосковного онкодиспансера получили благодарности губернатора
29 февраля 2024, 10:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Благодарностями губернатора Московской области отметили трёх сотрудниц отделения паллиативной помощи регионального онкодиспасера, награду получили завотделением Елена Евменова, палатная медсестра Анна Зуева и санитарка Любовь Колоскова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«Нам очень приятно, что нашу работу отметили такими высокими наградами», — сказала Елена Евменова.
Она добавила, что задача паллиативного отделения — помочь неизлечимо больному человеку провести последние дни жизни со всем возможным комфортом, облегчить мучения, чтобы у него была возможность завершить свои дела.

Паллиативное отделение было открыто в Московском областном онкодиспансере летом 2017 года, сейчас оно может принять до 20 пациентов.

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#паллиативная помощь
#московская область
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Нутрициолог назвала продукт, который всем нужно есть весной
Нутрициолог Коробейникова заявила о пользе зелени в весеннем рационе
29 февраля 2024, 09:02

Фото: IStock/RossHelen

С наступлением весны организм перестраивается, и в этот период ему особенно важна поддержка в виде витаминов. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова.
По словам специалиста, с приходом тепла телу больше не нужно согревать себя. Поэтому можно отказываться от тяжёлых продуктов, заменяя их лёгкими салатами.
«Мы сами становимся более активными, нам хочется больше выходить на улицу, чаще гулять. Поэтому и рацион наш становится более лёгким: вместо мяса рекомендуется выбирать более лёгкую для усвоения рыбу, а вместо густого, наваристого жирного супа – лёгкие овощные салаты», — заметила эксперт.
Коробейникова подчеркнула, что в рацион нужно добавлять больше зелени, овощей и фруктов. Эти продукты помогут восполнить необходимые витамины.
«Весной у нас особенно появляется потребность в витаминах, поэтому делаем упор на клетчатку, на свежие овощи и фрукты, можно даже замороженные. Незаменимый компонент питания с наступлением весны – это зелень. Её добавляем везде прям пучками. Используем ростки, пророщенные злаки, микрозелень, не забываем про самый обычный зелёный лук — ранней весной он должен быть королём салатов. Он обладает мощнейшими антиоксидантными свойствами. Зелёный лук – это про здоровье, иммунитет, молодость и про красоту», — добавила собеседница.
Нутрициолог также призвала не забывать о правиле «гарвардской тарелки». Согласно концепции, половину тарелки должны занимать овощи, зелень, фрукты или ягоды, четверть – белок и ещё четверть — сложные углеводы.

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#витамины
#лук
#иммунитет
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«Сексуальная зависимость»: Мужчина пожаловался на жизнь с неверной женой
The Sun: Секс-коуч Сандерс дала совет мужчине, чья супруга зависима от секса
29 февраля 2024, 08:22

Фото: istock / stefanamer

К секс-коучу и писательнице Дейдре Сандерс обратился мужчина, который узнал о неверности супруги. Она порекомендовала ему не терпеть предательство ради детей. Совет специалиста опубликовал таблоид The Sun.
Мужчина поделился, что раньше они любили экспериментировать в постели, но после рождения детей это прекратилось. По вечерам, уложив детей спать, его жена продолжала встречаться с друзьями.

«Сначала я думал, что они просто болтают, но потом я узнал, что она занималась с ними сексом», — рассказал читатель.
Он поделился, что был крайне возмущен, когда вернулся домой и застал партнершу с другим человеком раскрасневшимися на диване. Мужчина сказал, что чувствует себя глупо и думает, стоит ли сейчас разводится с неверной супругой или дождаться совершеннолетия детей.

Сандерс ответила мужчина, что поведение его жены похоже на сексуальную зависимость. Эксперт утверждает, что в таком состоянии люди могут пожертвовать интересами семьи ради получения кратковременного удовольствия. Коуч заверила, что подобное отношение терпеть нельзя, поскольку разлад между родителям вредит детям.

Специалист порекомендовала выбрать время, когда детей нет и обсуждать с женой ее измены.

«Если она хочет спасти брак, она должна понять причины своей зависимости и измениться», — подытожила Сандерс.
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