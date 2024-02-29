Госдума: Российскую медицину ждёт новый этап развития

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В своем послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин объявил о значительных изменениях и всеобъемлющем развитии российской системы здравоохранения.
Глава государства сообщил о выделении более триллиона рублей на строительство, капитальный ремонт и техническое оснащение медицинских учреждений в течение следующих шести лет. Депутат Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова заявила, что эти инвестиции создадут базу для качественно нового этапа в развитии здравоохранения.
Депутаты готовы активно работать над необходимыми законодательными решениями для реализации предложенных новаций. Фролова подчеркнула, что эти изменения будут охватывать все аспекты системы здравоохранения, от строительства и оснащения до внедрения новых принципов работы.
Помимо финансирования, послание президента содержит комплексный план по охране здоровья. Президент учел все необходимые меры: от строительства и ремонта медицинских учреждений, до развития телемедицины и цифровой трансформации здравоохранения.
По мнению депутата, российская медицина сделает значительный шаг вперед в использовании передовых технологий. Искусственный интеллект, персонализированная медицина и телемедицина станут неотъемлемой частью системы здравоохранения, а инновации будут тесно связаны с отечественными научными исследованиями.
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«После заявлений главы государства у всех нас есть четкое понимание, что медицину ждут не просто перемены, через которые мы с успехом проходили все последние годы, а совершенно новый, глобальный этап развития», - сказала она РИА Новости.
Помимо финансирования, послание президента содержит комплексный план по охране здоровья. Президент учел все необходимые меры: от строительства и ремонта медицинских учреждений, до развития телемедицины и цифровой трансформации здравоохранения.
По мнению депутата, российская медицина сделает значительный шаг вперед в использовании передовых технологий. Искусственный интеллект, персонализированная медицина и телемедицина станут неотъемлемой частью системы здравоохранения, а инновации будут тесно связаны с отечественными научными исследованиями.
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Сергей Калугин