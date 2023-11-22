Говяжий язык, топлёное масло и сало: Нутрициолог раскрыла секреты зимнего рациона

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Сокращение светового дня и низкая температура окружающей среды снижают защитные функции организма, поэтому продукты в нашей тарелке должны приносить максимум витаминов и других активных компонентов, чтобы избежать простуд. Нутрициолог Александра Разаренова рассказала «Радио 1», какие продукты помогут согреться зимой.
Этот вид мяса интересен тем, что сами животные питаются преимущественно травами и корнеплодами. А мы всегда отдаем предпочтение мясу травяного откорма. Баранина – отличный источник белка и полезных жиров. В качестве термической обработки используем запекание и тушение.
Говяжий язык
Зимой отлично утоляет голод говяжий язык. Он будет выступать в качестве не только гемового железа, но и как источник животного холестерина, который необходим человеку как строительный материал стероидных гормонов (кортизол, половые гормоны). Содержит большое количество витамина В12. Незаменимый продукт в рационе детей.
Топлёное масло
Топлёное масло – источник витаминов А и Е, ненасыщенных жирных кислот, среди которых линолевая, влияющая на правильное формирование и рост клеток. Преимуществом топлёного масла является и то, что оно не содержит окисленного холестерина. После обработки в нём практически не остаётся казеина и лактозы.
Сало
Стоит обратить внимание на сало, которое имеет отличный состав по жирным кислотам: около 50% приходится на олеиновую кислоту (полезный ненасыщенный жир) и 10% остаётся на различные полиненасыщенные кислоты. Благодаря животным жирам улучшается синтез сурфактанта. Это вещество защищает дыхательные пути от попадания в них инфекции. Сурфактант на 90% состоит из жира. Рекомендованное количество сала: не более 10-20 грамм в сутки.
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Бульон
В зимнее время особенно полезно пить костный бульон и готовить блюда на его основе. Бульон богат коллагеном, насыщен минералами и аминокислотами, и в добавок легко усваивается.
Рыба
Дикий лосось, сардины, треска, скумбрия. Они содержат много Омега-3 жирных кислот, которые не только способствуют здоровью сердца и мозга, но и укрепляют мембраны альвеол и поддерживают иммунную систему.
Орехи и семена
Миндаль, кедровые орехи, грецкий орех, льняное семя и чиа, богаты полезными жирными кислотами, витаминами Е, группы B и K, а также микроэлементами, особенно марганцем, магнием, которые способствуют укреплению иммунитета и обладают противовоспалительными свойствами.
Овощи и фрукты
Для иммунитета и защиты от ОРВИ крайне важен витамин С. Чтобы получить его в должном количестве, используем овощи и фрукты. Рекомендуется добавлять в рацион апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты. Из овощей интересен болгарский перец. И, конечно же, ферментированные овощи, которые станут не только незаменимым источником витамина С, но и поддержат микробиом кишечника.
Квашеные овощи, кокосовый и классический йогурт (если нет особенностей с усвоением лактозы и казеина). В качестве напитков мы можем использовать чайный гриб, пуэр.
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