Химкинские врачи назвали опасные последствия сенной лихорадки

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В 2024 году весна пришла в Москву и Московскую область раньше обычного. Из-за этого сезон аллергий на пыльцу, который также называют сенной лихорадкой, уже начался.
О том, как бороться с аллергией и каковы могут быть её последствия «Радио 1» рассказали специалисты Химкинской областной больницы.
«В Москве и Московской области примерно половина населения в той или иной форме страдает от этого заболевания. Половина из них переносит свой недуг легко, второй половине повезло меньше: отёк слизистой носоглотки, «песок» в глазах, слезотечение, кашель и чихание – типичные симптомы поллиноза», — объяснили врачи.
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При этом, как уточнили специалисты, при тяжёлой форме течения аллергии последствия могут перерасти и в астму, и даже в хроническую обструктивную болезнь лёгких.
Чтобы избежать катастрофических последствий, аллергию надо лечить. Причём, заниматься этим вопросом надо не тогда, когда симптомы аллергии уже заметны невооружённым глазом, а заблаговременно, примерно за полгода до начала сезона аллергий.
«Для этого специальным способом выявляются те аллергены, на которые человек реагирует, и постепенно человека «тренируют» не воспринимать их так бурно. Такое лечение помогает примерно в 80% случаев», — уточнили в Хикинской областной больнице.
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При этом, если вы всё же не успели прибегнуть к профилактике и столкнулись с аллергией впервые, специалисты рекомендуют носить солнцезащитные очки, головной убор, мыть волосы каждый раз, приходя с улицы, а также чаще мыть руки. Также необходимо промывать нос солёной водой, сразу снимать уличную одежду, возвращаясь домой, и ежедневно проводить влажную уборку. От занятий спортом на улице, особенно в утреннее время, специалисты рекомендуют отказаться.
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Евгения Парфентьева