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Химкинские врачи назвали опасные последствия сенной лихорадки

08 апреля 2024, 11:26
Фото: iStock/Alkimson

Фото: iStock/Alkimson

В 2024 году весна пришла в Москву и Московскую область раньше обычного. Из-за этого сезон аллергий на пыльцу, который также называют сенной лихорадкой, уже начался.


О том, как бороться с аллергией и каковы могут быть её последствия «Радио 1» рассказали специалисты Химкинской областной больницы.

«В Москве и Московской области примерно половина населения в той или иной форме страдает от этого заболевания. Половина из них переносит свой недуг легко, второй половине повезло меньше: отёк слизистой носоглотки, «песок» в глазах, слезотечение, кашель и чихание – типичные симптомы поллиноза», — объяснили врачи.
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При этом, как уточнили специалисты, при тяжёлой форме течения аллергии последствия могут перерасти и в астму, и даже в хроническую обструктивную болезнь лёгких.

Чтобы избежать катастрофических последствий, аллергию надо лечить. Причём, заниматься этим вопросом надо не тогда, когда симптомы аллергии уже заметны невооружённым глазом, а заблаговременно, примерно за полгода до начала сезона аллергий.

«Для этого специальным способом выявляются те аллергены, на которые человек реагирует, и постепенно человека «тренируют» не воспринимать их так бурно. Такое лечение помогает примерно в 80% случаев», — уточнили в Хикинской областной больнице.

Названы растения, на пыльцу которых аллергия в июне проявляется особенно остро
Названы растения, на пыльцу которых аллергия в июне проявляется особенно остро
При этом, если вы всё же не успели прибегнуть к профилактике и столкнулись с аллергией впервые, специалисты рекомендуют носить солнцезащитные очки, головной убор, мыть волосы каждый раз, приходя с улицы, а также чаще мыть руки. Также необходимо промывать нос солёной водой, сразу снимать уличную одежду, возвращаясь домой, и ежедневно проводить влажную уборку. От занятий спортом на улице, особенно в утреннее время, специалисты рекомендуют отказаться.

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#аллергия
#врачи
#химки
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Люберецкие врачи спасли мужчину, едва не умершего от переедания
08 апреля 2024, 10:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Люберецкой больницы спасли жизнь пациента, который чуть не умер из-за переедания во время застолья. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 58-летний мужчина с жалобами на острую боль в животе, возникшую после праздничного застолья. Обследование выявило у него прободную язву, которая проникла сквозь стенки желудка в брюшную полость, вызвав развитие перитонита. Это жизнеугрожающее состояние может привести к смерти. Как оказалось, у мужчины уже была язва, однако алкоголь и жирная пища, употреблённые во время застолья, усугубили его состояние.
«Кофе, алкоголь, острая и жирная пища могут негативно влиять на состояние желудка и способствовать обострению язвы. Пациенту была выполнена лапароскопическая операция. С помощью трёх небольших проколов мы иссекли язву и ушили образовавшееся отверстие в полтора сантиметра. Операция прошла успешно и заняла полчаса», – рассказал врач-хирург отделения хирургии стационара №1 Люберецкой больницы Виктор Пыжов.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение. Некоторое время ему придётся соблюдать диету, но позднее он сможет вернуться к привычному образу жизни.

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#врачи
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Подмосковный врач Малиновская предостерегла от резкого прерывания поста
08 апреля 2024, 10:00

Фото: Istockphoto / nensuria

Резко прерывать пост после нескольких недель ограничений и начинать есть тяжёлую, жирную пищу нельзя. Это опасно для поджелудочной железы, сообщила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области Светлана Малиновская.
«Срыв на полпути очень опасен, если человек несколько недель постился, а потом наедается тяжёлой пищей. Это прямой путь к уничтожению поджелудочной железы. В лучшем случае пациент попадет в хирургическое отделение, в худшем – в реанимацию», – сказала Малиновская РИА Новости.
Другая опасность, которая грозит ярым приверженцам поста, – недостаток углеводов. Он может привести к снижению уровня глюкозы до критических показателей. Это вызовет голодание мозга, а в особо тяжёлых случаях – гипогликемическую кому.
«Если вы почувствовали головокружение, повышенное потоотделение, тошноту и голод, ваша речь заторможена, вы раздражительны, и у вас появились мышечные судороги, немедленно обратитесь к врачу», – подчеркнула врач.
Она заключила, что ни в коем случае нельзя пытаться исправить ситуацию самостоятельно, начав употреблять жирную, калорийную и сладкую пищу.

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#больница
#диета
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Андролог назвал вредящую пенису привычку
08 апреля 2024, 04:36

Фото: istock / peakSTOCK

Привычка сутулиться за столом может негативно влиять на эрекцию. Об этом предупредил андролог Джефф Фостер в разговоре с изданием Metro.
У мужчин, которые часто сутулятся, скругляют плечи, выгибают спину или слишком наклоняют голову вперёд или назад, может появиться брюшко.
«Из-за плохой осанки мышцы тазового дна, поддерживающие кишечник и мочевой пузырь, сдавливаются и ослабевают, плохая осанка влияет и на нервную систему. Что касается пениса, сдавленные мышцы тазового дна могут привести к слабеющей эрекции и эякуляции, а значит, и менее яркому оргазму», — предупредил Фостер.
Помимо этого, слабые мышцы тазового дна могу приводить к болям при мочеиспускании, недержанию мочи, ощущению давления в области полового органа и общей утомляемости.

Все это может отрицательно влиять на качество секса и эрекции, подытожил Фостер.

Ранее было раскрыто настоящее отношение мужчин к оральному сексу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#качество
#врач
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Врач Шахвеледов назвал главные противопоказания к утренней зарядке
Врач Шахвеледов не рекомендовал зарядку при проблемах с сердцем и ОРВИ
05 апреля 2024, 20:50

Фото: iStock/AnnaStills

Врач Видновской КБ, зампред Союза молодых врачей Московской области Рамил Шахвеледов заявил, что утренняя зарядка противопоказана людям с болезнями сердца, а также тем, у кого наблюдаются простудные и инфекционные заболевания.
«Если у вас есть проблемы с сердцем или повышенное артериальное давление, интенсивные физические нагрузки могут ухудшить ваше состояние. В этом случае перед началом занятий необходима консультация кардиолога», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Шахвеледов.

Также не следует заниматься спортивными упражнениями при травмах и в послеоперационный период, добавил эксперт.

Ранее терапевт Кристина Заплавнова заявляла, что основной ошибкой граждан весной является смена гардероба на более лёгкий. Она отмечала, что такие меры могут быть чреваты простудными заболеваниями.

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#эксперт
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#спорт
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Врач Краснов назвал неожиданный фактор, влияющий на продолжительность жизни
Врач Краснов: На продолжительность жизни влияет богатство
05 апреля 2024, 19:42

Фото: iStock/Oleg Elkov

Врач-гериатр Глеб Краснов перечислил три основных фактора, которые влияют на продолжительность жизни человека, к которым он отнёс достаток.
«Чем лучше финансовое состояние людей, тем дольше и лучше они живут. Это объясняется тем, что при росте благосостояния повышается доступность медицинской помощи любого уровня, улучшается качество жизни и качество питания — все эти факторы позволяют жить дольше», — объяснил в беседе с NEWS.ru Краснов.

Два других фактора, по его словам, составляют климатические условия и экологически опасные производства.

Ранее терапевт Кристина Заплавнова заявила, что основной ошибкой граждан весной является смена гардероба на более лёгкий. Она отметила, что такие меры могут быть чреваты простудными заболеваниями.

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#качество жизни
#меры
#терапевт
#деньги
#экология
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Озвучена главная ошибка россиян весной
Врач Заплавнова предостерегла россиян от резкой смены гардероба весной
05 апреля 2024, 19:33

Фото: iStock/Photodjo

Терапевт Кристина Заплавнова заявила, что основной ошибкой граждан весной является смена гардероба на более лёгкий.
Она отметила, что такие меры могут быть чреваты простудными заболеваниями.

«Весенняя погода нестабильна, часты перепады температур, что чревато ОРВИ и другими заболеваниями в этот период из-за того, что люди снимают куртки, шапки, шарфы. Чтоб избежать простуд, снимать одежду надо постепенно», — пояснила в беседе с NEWS.ru Заплавнова.

Врач рекомендовала не надевать укороченные модели курток и кофт в этот период, а выбирать одежду более или менее тёплую. Кроме того, при необходимости, специалист советовала восстанавливать микро- и макроэлементы, витамины, дефициты железа, фолиевой кислоты.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила об опасности избытка витамина С для организма, так как это может спровоцировать развитие атеросклероза, а также камней в почках.

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Диетолог Соломатина назвала страшные последствия избытка витамина С
Диетолог Соломатина: Большие дозы витамина С могут привести к развитию атеросклероза
05 апреля 2024, 19:03

Фото: iStock/Elisanth_

Диетолог Елена Соломатина заявила об опасности избытка витамина С для организма, так как это может спровоцировать развитие атеросклероза, а также камней в почках.
«Также избыток витамина C во время беременности может негативно повлиять на развитие плода. Слишком большое количество этого вещества может нанести вред кормящим мамам и младенцу. Этой группе женщин очень опасно самостоятельно назначать себе витамин С», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

А специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер призвал запретить принимать лекарства от аллергии при вождении, поскольку такие препараты обладают побочными действиями, включая сонливость.

«Несмотря на фармакологические указания о том, что побочные эффекты от антигистаминных препаратов третьего поколения сведены к минимуму, это не определено. И здесь мы должны определиться: либо противоаллергические средства, либо вождение. Цена ошибки или неправильного решения слишком высока», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

Ранее кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко не рекомендовал водителям перед вождением принимать корвалол.

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#препараты
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Врач Кашух назвала неожиданные полезные свойства жвачки
Врач Кашух: Жвачка может быть полезна для зубов
05 апреля 2024, 17:46

Фото: iStock/nyul

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух заявила о пользе жвачки, в частности, для зубов и ЖКТ.
«Жевательная резинка может быть полезна для полости рта, так как она помогает очистить зубы от остатков пищи и избытка бактерий, приводящих к кариесу. Бактерии вырабатывают кислоты, которые разрушают эмаль зубов. Слюна разбавляет кислоту, создает плёнку на поверхности эмали и затрудняет бактериям работу», — пояснила в беседе с «Известиями» Кашух.

Врач развеяла миф о том, что жвачка на пустой желудок усиливает выработку кислоты в желудке и провоцирует гастрит. Она отметила, что некоторым людям продукт помогает избавится, например, от изжоги.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что супы на наваристых жирных бульонах не нужно употреблять людям с хроническими заболеваниями.

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#зубы
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#питание
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В больницах Чехова и Химок установили современные рентген-аппараты
05 апреля 2024, 16:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Четыре современных рентгеновских аппарата установили в Химкинской и Чеховской больницах взамен устаревших, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«На установку четырёх новых рентген-аппаратов в Чехове и Химках было направлено около 80 млн рублей», — отметил глава министерства Алексей Сапанюк.
В Химках новый рентген-аппарат установили в приемном отделении хирургического корпуса больницы. В Чехове медтехника поступила в три стационара.

Современные цифровые аппараты для рентгена обладают рабом преимуществ по сравнению с аналоговой техникой. В частности, они дают более чёткое изображение, которое сразу поступает в электронную базу, где его в любой момент может посмотреть лечащий врач. Кроме того, такие аппараты дают меньшую лучевую нагрузку.

Современное медицинское оборудование для больниц и поликлиник Московской области закупается по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#медицинское оборудование
#рентген
#химки
#чехов
#здравоохранение
#медицина
#минздрав мо
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