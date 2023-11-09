Хирург Алексанян назвал три пластические операции, популярные у эскортниц

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Самые популярные пластические операции у девушек, которые зарабатывают в эскорте - маммопластика, ринопластика и липофилинг.
Об этом рассказал «Газете.Ru» пластический хирург, профессор Тигран Алексанян. По его словам, увеличение груди и изменение формы сосков являются популярными процедурами. Но клиенты девушек «ценят натуральную красоту», поэтому эскортницы увеличивают грудь до среднего размера. Также девушки обычно просят убрать горбинку, сделать спинку носа утонченной или приподнять кончик носа.
Девушки часто просят сделать липофилинг. Данная методика позволяет убрать жировые отложения и переместить их в нужные места.
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«Девушки приходили с запросом на так называемый инстанос — вздернутый, с тонкой и короткой спинкой», — рассказывает Тигран Алексанян.
«Пластический хирург с помощью инъекций пересаживает жировые клетки пациента в зону, где тот хочет добавить объём», —добавил Алексанян.Читайте также:
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Мария Фирсова