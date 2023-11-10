Капли от насморка могут вызывать зависимость, подобную наркотической

Фото: iStock/Tetyana_Halanchak
Длительное и чрезмерное употребление сосудосуживающих капель от насморка может вызвать у человека привыкание, схожее с наркотической зависимость. Об этом в беседе с «Радио Sputnik» рассказал врач-аллерголог Андрей Продеус.
Врач пояснил, что длительное употребление таких капель приводит к возникновению у человека так называемого вазомоторного ринита. Это состояние характеризуется постоянным отёком слизистой оболочки носа, которая в результате становится крайне уязвима для бактерий и вирусов.
Из-за неграмотного и бесконтрольного использования капель нос может перестать дышать без внешнего вмешательства. И бывает, что пациенты, не понимая причины заложенности дыхательных путей, даже идут на хирургическое вмешательство.
Читайте также:
Названы самые опасные методы лечения насморка
Россиянам назвали опасные последствия зависимости от сосудосуживающих
Хирург Гончарова объяснила зависимость от носовых капель
Из-за неграмотного и бесконтрольного использования капель нос может перестать дышать без внешнего вмешательства. И бывает, что пациенты, не понимая причины заложенности дыхательных путей, даже идут на хирургическое вмешательство.
«Людей, использующих часто сосудосуживающие капли, в некоторой степени можно приравнять к наркоманам. Пациенты не могут обходиться длительное время без таких препаратов, не могут дышать без них, постоянно брызгают в нос, но отек возвращается», — подчеркнул аллерголог.Кроме того, отметил Андрей Продеус, возникающий таким образом вазомоторный ринит считается трудноизлечимым. Поэтому любые сосудосуживающие капли без консультации с врачом можно применять только очень короткое время.
Читайте также:
Названы самые опасные методы лечения насморка
Россиянам назвали опасные последствия зависимости от сосудосуживающих
Хирург Гончарова объяснила зависимость от носовых капель
Артем Путинцев