Каширская больница расширила медицинские услуги в отдаленных районах

Фото: администрация городского округа Кашира
В рамках обеспечения доступности медицинской помощи в округе специалисты Каширской больницы продолжают проводить выездные приемы в отдаленные территории.
Инициатива позволяет жителям пройти профилактический осмотр у врачей различных специализаций.
На прошлой неделе у жителей Барабаново была возможность пройти осмотр у хирурга, который присоединился к команде уролога, стоматолога и специалиста по ультразвуковой диагностике.
Уролог осмотрел 8 человек, стоматолог с помощью стоматоскопа провела обследование 13 пациентов, а хирург успел принять 14 человек. Врач по ультразвуковой диагностике провел исследования у 20 пациентов.
Осмотр узкопрофильных врачей прошли также жители населенных пунктов Новоселки и Барабаново.
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«Мы нацелены на то, чтобы каждый житель нашего округа имел доступ к качественной медицинской помощи. Организовывая выезды специалистов в отдаленные районы, мы стремимся убедиться, что каждый может получить необходимое медицинское обследование и консультацию у профильных врачей», – объяснил заместитель главного врача Игорь Наумов.
Уролог осмотрел 8 человек, стоматолог с помощью стоматоскопа провела обследование 13 пациентов, а хирург успел принять 14 человек. Врач по ультразвуковой диагностике провел исследования у 20 пациентов.
Осмотр узкопрофильных врачей прошли также жители населенных пунктов Новоселки и Барабаново.
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Мария Фирсова