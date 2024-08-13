Лимон не поможет: Врач раскрыл, как избежать болезней в межсезонье

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Август — это переходное время, когда летний зной сменяется прохладным осенним ветром. В этот период очень легко подхватить сезонную простуду или другое заболевание.
Врач-терапевт, доктор медицинских наук Неверов Никита в беседе с «Радио 1» рассказал, что избежать сезонных заболеваний можно несколькими способами.
Он также развеял миф о том, что в межсезонье нужно употреблять больше витамина С.
У людей с нарушенным питанием или у пожилых, по мнению собеседника, обычно не хватает витамина Д, Б12 или фолиевой кислоты, поэтому иногда им прописывают поддерживающие дозы, а нормальное содержание витамина Д в организме от 20 до 30 единиц.
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«Можно уберечь себя только так: побольше быть на свежем воздухе и поменьше в толпе, в местах скопления людей, носить маски желательно. Еще нужно проветривать помещение постоянно. Летом у нас меньше простудных заболеваний, потому что мы окна больше открываем. Хороший обмен воздуха, максимальное проветривание помещений, что безусловно помогает», — объяснил врач.
Он также развеял миф о том, что в межсезонье нужно употреблять больше витамина С.
«Лимон и чай с малиной никакого предотвращения и лечения заболеваний не дают. Витамин С пока не доказал свой положительный эффект. Естественно, количество витаминов в крови должно быть нормальным, что у здоровых людей достигается сбалансированным питанием», — рассказал эксперт.
У людей с нарушенным питанием или у пожилых, по мнению собеседника, обычно не хватает витамина Д, Б12 или фолиевой кислоты, поэтому иногда им прописывают поддерживающие дозы, а нормальное содержание витамина Д в организме от 20 до 30 единиц.
«Если организм испытывает дефицит, то тогда, конечно, заболевания цепляются легче», — заключил Неверов.
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Анастасия Бондарева