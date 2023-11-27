Минздрав: Медики осмотрели более 700 человек, эвакуированных из сектора Газа

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Российские врачи осмотрели более 700 человек, которые были эвакуированы из зоны конфликта в секторе Газа, об этом сообщили в Минздраве РФ.
Напомним, 11 ноября через египетский контрольно-пропускной пункт «Рафах» из сектора Газа была эвакуирована первая группа россиян, в составе 70 человек.
По словам представителей Минздрава, среди осмотренных был выявлен 41 случай остро обострившихся патологий, 51 случай прогресса хронических заболеваний, два случай минно-взрывных травм, а также 18 случаев распираторно-вирусных заболеваний. Помимо этого, специалисты осмотрели 10 беременных женщин.
В настоящий момент между сектором Газа и Израилем проходит гуманитарная пауза. По предварительной договоренности, она должна продлиться четыре дня. В этот период стороны конфликта обмениваются заложниками и заключенными, в Газу едут грузовики с гуманитарной помощью, медикаментами и топливом.
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«С 13 ноября 2023 года бригадой медицинских работников Минздрава РФ и специалистами Федерального центра медицины катастроф осмотрены 761 эвакуируемых. Из них 361 - дети, включая 12 детей до одного года», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
В настоящий момент между сектором Газа и Израилем проходит гуманитарная пауза. По предварительной договоренности, она должна продлиться четыре дня. В этот период стороны конфликта обмениваются заложниками и заключенными, в Газу едут грузовики с гуманитарной помощью, медикаментами и топливом.
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Евгения Парфентьева