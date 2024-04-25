Минздрав убрал антибиотики из стандарта лечения ОРВИ

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Минздрав России исключил антибиотики из стандарта оказания медицинской помощи при ОРВИ для взрослых пациентов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В новый стандарт лечения ОРВИ добавили препарат «Кагоцел». Кроме того, в список инструментальных методов лечения ОРВИ включили пульсоксиметрию.
Также Минздрав расширил в новом стандарте перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Так, пациент сможет получить консультацию акушера-гинеколога, пульмонолога и гематолога. До этого предоставлялась возможность проконсультироваться в связи с заболеванием только у терапевта, инфекциониста, оториноларинголога, невролога и кардиолога.
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