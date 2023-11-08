«Несовместимо с жизнью»: Врач-диетолог Павлюк о том, почему детям нельзя быть сыроедами

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18 октября детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец направила в Государственную думу инициативу о законодательном запрете вегетарианства и сыроедения для детей, а вчера ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, из которых становится ясно, что этот проект поддерживает подавляющее большинство россиян.
Корреспондент «Радио 1» поговорила с врачом-диетологом Натальей Павлюк, чтобы выяснить – действительно ли вегетарианство и сыроедение являются опасными для детей системами питания.
По словам эксперта, растущему организму, в первую очередь, необходим белок, который содержится в мясе, птице и рыбе.
Помимо белка, Павлюк напомнила про столь необходимый элемент как Омега-3, который содержится в рыбе. По её словам, он обязательно должен присутствовать в развивающемся организме ребенка, поскольку очень важен для мозга и глаз.
Не стоит забывать и про кальций, которые наиболее богаты молочные продукты.
Говоря о питании взрослого человека, Павлюк напомнила, что употреблять достаточное количество растительных продуктов действительно важно. В идеале, их процентное соотношение должно составлять примерно 50/50. Однако, одних только овощей и круп здоровомуорганизму будет мало.
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«Детям необходимо сбалансированное питание, которое включает в себя не только сырую пищу и не только растительные продукты», - строго подчеркнула Павлюк.
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«Дефицит белка – это и проблемы с ростом, и проблемы с иммунной системой, и слабость, и развитие мышечной системы будет страдать. Также и во внутренних органах очень много белковых структур», - отметила диетолог.
Помимо белка, Павлюк напомнила про столь необходимый элемент как Омега-3, который содержится в рыбе. По её словам, он обязательно должен присутствовать в развивающемся организме ребенка, поскольку очень важен для мозга и глаз.
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Не стоит забывать и про кальций, которые наиболее богаты молочные продукты.
«В результате можно получить проблемы со здоровьем, которые либо приведут к плачевным результатам, либо окажутся несовместимы с жизнью», - подчеркнула эксперт.
Говоря о питании взрослого человека, Павлюк напомнила, что употреблять достаточное количество растительных продуктов действительно важно. В идеале, их процентное соотношение должно составлять примерно 50/50. Однако, одних только овощей и круп здоровомуорганизму будет мало.
«Часть рациона действительно должна состоять из минимально обработанных продуктов. Как правило – это фрукты, овощи и орехи. Они всегда практически не обработанные. Но все остальные продукты нам также важны», в завершении сказала диетолог.Читайте также:
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Евгения Парфентьева