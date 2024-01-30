Невролог Цурина, рассказала какие причины плохого сна бывают у ребенка

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Невролог НИКИ детства Наталия Цурина назвала причины плохого сна ребенка. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила что бессонница у детей может появиться из-за неправильного климата в квартире.
Также невролог добавила, что на качество сна у детей влияют чрезмерная физическая, умственная или эмоциональная нагрузки. Также нормализовать режим сна у ребенка поможет запрет на использование гаджетов за два часа до отбоя и расслабляющие ванны.
Читайте также:
Ученые предупредили о пагубном влиянии алкоголя на качество сна
Россиян предупредили об опасности самолечения при пневмонии
Сомнолог предупредила о вреде будильников и назвала способы взбодриться без них
«Необходимо следить за влажностью воздуха и температурой в квартире. Важно, чтобы в детской было не жарко. Идеальная температура для засыпания 22-23 градуса. Если ребёнок особенно чувствителен можно повесить специальные «блэкаут» шторы, которые полностью блокируют попадание света с улицы в комнату. В комнате не должно быть никаких дополнительных шумов. Детям постарше, уже после 3 лет, можно включать звуки природы или, если ребёнок не слишком впечатлительный, спокойные аудиокниги», — отметила завотделения реабилитации НИКИ детства Наталия Цурина.
Читайте также:
Ученые предупредили о пагубном влиянии алкоголя на качество сна
Россиян предупредили об опасности самолечения при пневмонии
Сомнолог предупредила о вреде будильников и назвала способы взбодриться без них
Мира Полтева