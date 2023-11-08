Новые рентген-аппараты появились в больницах Долгопрудного

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
В поликлинике Долгопрудного появились два новых современных рентген-аппарата. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
Аппараты появились в поликлинике №1. Новое оборудование расположено на первом и седьмом этаже здания.
Стоит отметить, что благодаря рентгеновским диагностическим комплексам можно проводить исследования с возможностью выполнения снимков из положения лежа, стоя, сидя и на боку, а также проводить продольную линейную томографию.
Кроме этого, сотрудники долгопрудненской поликлиники прошли обучение на новых современных аппаратах. Жители Долгопрудного могут пройти исследования в рентген-кабинетах с 8:30 до 19:30.
Записаться на прием можно через личный кабинет в Госуслугах.
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Стоит отметить, что благодаря рентгеновским диагностическим комплексам можно проводить исследования с возможностью выполнения снимков из положения лежа, стоя, сидя и на боку, а также проводить продольную линейную томографию.
Записаться на прием можно через личный кабинет в Госуслугах.
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Мира Полтева