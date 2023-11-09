Нутрициолог Кабанов предупредил об опасности молока

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Сердце, мозг и желудочно-кишечный тракт современного человека не нуждаются в таком количестве молока, которое предлагает ему современная промышленность, утверждает практикующий диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. Кроме того, рассказал он порталу Pravda.Ru, частое употребление молочных продуктов способно привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
«Человек со своими «молочными» привычками потребляет слишком много насыщенных жиров. Отсюда проблемы с сердечно-сосудистой системой, риски деменции и повышенное давление», — говорит специалист.Кроме того, современные молочные продукты содержат антибиотики и гормоны, что также может негативно влиять на здоровье.
Альтернативой молочным продуктам, говорит доктор Кабанов, может быть растительное соевое молоко, так как оно не содержит лактозы, насыщенных жиров и имеет достаточное количество белка.
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