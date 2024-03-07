Нутрициолог Толстоносова рассказала, как после зимы вернуть иммунитет и либидо

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Восстановление иммунитета и либидо после зимнего периода обязательно требует включения в рацион питания полезных нутриентов, таких как белки, растительные и животные жиры, а также минералы и витамины. Об этом в разговоре с порталом LIFE.ru рассказала врач-нутрициолог Виктория Толстоносова.
«Следите, чтобы в меню было достаточно полезных нутриентов. Особенно важно употреблять в пищу белки, растительные и животные жиры, избегать дефицита витаминов и минералов. Не забывайте и о клетчатке, которая содержится в овощах, фруктах и ягодах», — подчеркнула доктор Толстоносова.По словам специалиста, очень важно избегать дефицита витаминов и минералов и употреблять достаточное количество клетчатки. Правильный распорядок дня (включая больше времени на свежем воздухе, сон и умеренные физические нагрузки) также будет способствовать высокой сексуальной активности.
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