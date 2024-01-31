Нутрициологи назвали неожиданный напиток, помогающий похудеть

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Сертифицированные нутрициологи Тэмми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос заявили, что употребление черного кофе способствует сжиганию калорий при похудении, передает New York Post.
По словам экспертов, во время похудения можно выпивать от двух до пяти чашек кофе в день. Однако этот объем варьируется от массы тела худеющего. При этом в сутки рекомендуется выпивать от 200 до 400 мг.
Однако нутрициологи уточнили, что речь идет именно о черном кофе, так как, добавляя в напиток сливки или сахар, можно легко компенсировать калории, которые сжигаются при употреблении кофе.
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«Кофе содержит кофеин, который обладает термогенным действием и может ускорить обмен веществ, помогая сжигать больше калорий», — пояснили специалисты.
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Элина Позднякова