Офтальмолог опровергла популярные мифы о зрении

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Мнение, что ношение очков портит зрение, — это не более чем миф. Офтальмохирург высшей категории Армине Геворкян в интервью «Ленте.ру» опровергла и другие распространенные мифы.
Она заявила, что отказ от очков, вопреки распространенному мнению, приводит к перенапряжению глазных мышц. Это может приводить еще к большей потери зрения. Ношение очков не только снимает нагрузку с глаз, но и значительно замедляет ухудшение зрения.
Также вымыслом является то, что с возрастом проблема с близорукостью решится сама по себе.
«Известно, что ближе к 40 годам человек начинает хуже видеть вблизи. Многие уверены, что минус, который был изначально, компенсируется появляющейся возрастная дальнозоркость и зрение за счет нее выравнивается. Развитие возрастной пресбиопии — это не решение проблем близорукости, а новая патология глаза», — заявила врач.
Геворкян также заявила, что нельзя восстановить зрение с помощью гимнастики для глаз, как многие считают.
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