Ортопед Григорьева посоветовала необычный способ сохранить осанку ребёнка
Школьники проводят много времени за письменным столом и из-за этого могут начать сутулиться. Избежать этой проблемы поможет специальная мебель. Об этом рассказала заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением МОДКТОБ Наталья Григорьева.
Для того, чтобы ребёнок мог с комфортом сидеть, выпрямив спину, потребуется письменный стол с регулируемым углом наклона — чтобы менять его для разных типов занятий.
«Письменная поверхность должна быть немного под наклоном. В зависимости от того, чем занят ваш ребенок, нужно менять и положение столешницы: наклон примерно в 20 градусов подойдёт для чтения, в десять градусов – для письма и от нуля до пяти градусов — для рисования, лепки или других работ руками», — сказала Наталья Григорьева.Длина письменного стола должна составлять не менее метра, столешница — быть на уровне солнечного сплетения, ноги — стоять на полу под прямым углом. Свободное пространство под столом должно быть не менее полуметра.
Ортопед добавила, что важен также хороший стул: он должен соответствовать росту ребёнка и размеру стола. Кроме того, нужно, чтобы стул обеспечивал поддержку поясничного отдела позвоночника.