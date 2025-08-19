Ортопед Григорьева посоветовала необычный способ сохранить осанку ребёнка

19 августа 2025, 14:09

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Школьники проводят много времени за письменным столом и из-за этого могут начать сутулиться. Избежать этой проблемы поможет специальная мебель. Об этом рассказала заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением МОДКТОБ Наталья Григорьева.





Для того, чтобы ребёнок мог с комфортом сидеть, выпрямив спину, потребуется письменный стол с регулируемым углом наклона — чтобы менять его для разных типов занятий.





«Письменная поверхность должна быть немного под наклоном. В зависимости от того, чем занят ваш ребенок, нужно менять и положение столешницы: наклон примерно в 20 градусов подойдёт для чтения, в десять градусов – для письма и от нуля до пяти градусов — для рисования, лепки или других работ руками», — сказала Наталья Григорьева.