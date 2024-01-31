Остеопат Михаленко: Неправильный прикус может ухудшить осанку

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Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальный терапевт и остеопат Илья Михаленко заявил, что неправильный прикус может оказывать негативное влияние на здоровье спины и осанку.
«Часто пациенты с нарушениями прикуса или другими патологиями челюсти страдают болями в шейном отделе, нарушением осанки, при котором голова часто установлена вперед. Это приводит к усилению лордоза шейного отдела позвоночника и перегрузки мышц шеи и верхнего плечевого пояса, что вызывает дисбаланс мышц и болевой синдром», – пояснил в беседе с Газета.ру Михаленко.
Он добавил, что подобные нарушения могут запускать цепную реакцию биомеханической дискоординации тела.
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