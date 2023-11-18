Петрушка оказалась смертельно опасна для стариков

Фото: iStock/dulezidar
Врач-диетолог и медицинский эксперт Елена Соломатина напомнила, что отказ от употребления некоторых продуктов зачастую способен кардинально улучшить здоровье. В частности, в беседе с «Вечерней Москвой» она заявила, что пожилым людям лучше отказаться от петрушки, чтобы не провоцировать проблем с сердечно-сосудистой системой.
Врач пояснила, что в зелени содержится весьма большое количество витамина К, который увеличивает свёртываемость крови. А для пожилых людей это может быть опасно, зачастую — даже смертельно, пишет «Вечерняя Москва».
Кроме того, специалист подчеркнула, что соленое крайне негативно влияет на работу сердца, а трансжиры могут сильно ухудшить состояние, поэтому всё вышеперечисленное чипсы и фастфуд лучше убрать из рациона.
Читайте также:
Диетолог рассказала, кому опасно есть зелень
Диетолог Соломатина: Яблоки опасны для здоровья при аллергиях
Диетолог Соломатина: Пожилым можно пить по четыре чашки чая в день
«Активная свёртываемость — это источник тяжёлых сосудистых катастроф в виде закупорок артериальных и венозных сосудов с самыми неблагоприятными последствиями — от инфаркта миокарда до инсульта», — предупреждает Елена Соломатина.
Читайте также:
Диетолог рассказала, кому опасно есть зелень
Диетолог Соломатина: Яблоки опасны для здоровья при аллергиях
Диетолог Соломатина: Пожилым можно пить по четыре чашки чая в день
Артем Путинцев