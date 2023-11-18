Петрушка оказалась смертельно опасна для стариков

Врач-диетолог и медицинский эксперт Елена Соломатина напомнила, что отказ от употребления некоторых продуктов зачастую способен кардинально улучшить здоровье. В частности, в беседе с «Вечерней Москвой» она заявила, что пожилым людям лучше отказаться от петрушки, чтобы не провоцировать проблем с сердечно-сосудистой системой.