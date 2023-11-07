Подмосковные врачи помогли родить женщине с циррозом печени

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Врачи МОНИИАГ помогли стать мамой женщине с неалкогольным циррозом печени. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу 33-летняя женщина поступила с жалобами с 28 недели беременности на слабость, отеки ног, одышку и быстрое увеличение живота.
При детальном обследовании у женщины выявили редкую форму неалкогольного цирроза печени и варикозное расширение вен пищевода 3 степени, а также аномальное скопление жидкости в брюшной полости.
Стоит отметить, что в настоящий момент женщину с ребенком уже выписали. Кроме этого, ей предстоит пройти углубленное обследование и лечение диагностированных заболеваний.
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При детальном обследовании у женщины выявили редкую форму неалкогольного цирроза печени и варикозное расширение вен пищевода 3 степени, а также аномальное скопление жидкости в брюшной полости.
«Пациентка провела в стенах нашего института около двух недель. Под тщательным наблюдением врачей она получала антианемическую, гастропротективную, диуретическую терапию. На 37-й неделе совместно с хирургом МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского мы провели пациентке кесарево сечение. В результате на свет появился здоровый мальчик весом 2870 г и ростом 48 см. Во время операции из брюшной полости было удалено более 5 литров жидкости, образовавшейся из-за аномального лимфообразования в печени», -
поделилась ведущий научный сотрудник МОНИИАГ Татьяна Коваленко.
Стоит отметить, что в настоящий момент женщину с ребенком уже выписали. Кроме этого, ей предстоит пройти углубленное обследование и лечение диагностированных заболеваний.
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Мира Полтева