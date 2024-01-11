Подмосковным сервисом «Паллиативная помощь» воспользовались более 23 тыс человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Около 23 тыс жителей Московской области посетили онлайн-сервис «Паллиативная помощь» за всё время его работы. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мингосуправления региона.
«Посвящённый оказанию паллиативной медицинской помощи сервис был запущен в Подмосковье в апреле прошедшего года. Наиболее популярными у жителей стали разделы о правах пациентов, об оказании паллиативной помощи, а также «Школа пациента», – рассказал директор разработавшей сервис ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.Как напомнили в министерстве, портал содержит информацию об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными больными, а также полезные статьи и другие разделы.
Читайте также:
В Подмосковье запустили новый портал «Паллиативная помощь»
На подмосковную горячую линию паллиативной помощи поступило почти 8,5 тыс звонков
Подмосковным паллиативным пациентам стало проще оформить заявку на госпитализацию и сестринский уход
Лора Луганская