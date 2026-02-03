«Преждевременное старение»: Врач предупредила о вреде частых перекусов
Частые перекусы могут привести к развитию серьезных заболеваний и ускорить процессы старения. Об этом «предупредила основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо.
По ее словам, при частых перекусах инсулин постоянно находится на высоком уровне, а это приводит к развитию сахарного диабета, ожирению и других системных заболеваний. Особенно опасными являются перекусы выпечкой и сладостями.
«Они вызывают резкие скачки глюкозы, усиливая усталость и голод. При злоупотреблении простыми углеводами в тканях накапливается кислота, вызывая хроническое воспаление. Клетки становятся вялыми, что ведет к преждевременному старению», — пояснила Шуппо в беседе с «Известиями».
Она отметила, что даже перекус фруктами может быть опасен для здоровья, поскольку ведет к инсулиновой нагрузке. Эксперт посоветовала употреблять фрукты после основного приема пищи.
Шуппо порекомендовала не пропускать завтрак, не есть за рабочим столом и соблюдать интервалы не менее 4–6 часов между едой.