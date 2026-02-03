«Преждевременное старение»: Врач предупредила о вреде частых перекусов

03 февраля 2026, 19:22

Врач Шуппо: перекусы провоцируют преждевременное старение организма

Фото: iStock/Daisy-Daisy

Частые перекусы могут привести к развитию серьезных заболеваний и ускорить процессы старения. Об этом «предупредила основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо.





По ее словам, при частых перекусах инсулин постоянно находится на высоком уровне, а это приводит к развитию сахарного диабета, ожирению и других системных заболеваний. Особенно опасными являются перекусы выпечкой и сладостями.





«Они вызывают резкие скачки глюкозы, усиливая усталость и голод. При злоупотреблении простыми углеводами в тканях накапливается кислота, вызывая хроническое воспаление. Клетки становятся вялыми, что ведет к преждевременному старению», — пояснила Шуппо в беседе с «Известиями».