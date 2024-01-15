Профессор Идова: Иммунные механизмы могут влиять на развитие шизофрении

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Профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова заявила, что нарушения взаимодействия иммунных механизмов и нервной системы могут повлечь за собой развитие психопатологий, включая шизофрению.
Она пояснила, что иммунитет может участвовать в развитии воспаления клеток мозга.
Специалист также отметила, что кроме шизофрении из нарушений иммунных механизмов могут последовать такие болезни, как депрессия, болезнь Паркинсона и др.
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«Шизофрения — это нейровоспаление в мозге, но при этом происходит гиперактивация дофаминных систем и стимуляция иммунной функции. То есть нейровоспаление и иммунные нарушения во время этих заболеваний ведут к изменению уровня разных химических веществ в мозге», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Идова.
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Мелисса Тимофеева