Профессор Лиознов спрогнозировал рост заболеваемости гриппом в конце ноября

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Директор Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России, профессор Дмитрий Лиознов заявил, что подъём заболеваемости гриппом ожидается в конце этого месяца.
«Судя по опыту прошлого года, будет доминировать вирус гриппа А (H3N2). Этот вирус давно известен. И что очень важно: все вакцины, которые мы используем в этом сезоне, включают защиту от H3N2», – добавил в беседе с Газета.ру Лиознов.
При этом, он отметил, что пока точно неизвестен сценарий заболеваемости в России. По словам эксперта, если учитывать ситуацию в Южном полушарии, на которое ориентируются учёные, то есть вероятность, что вирусы ОРВИ будут циркулировать как обычно.
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