Психиатр рассказал о том, как распознать употребление наркотиков

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang
Наркотическая зависимость — серьёзная проблема, которая может разрушить жизнь человека и его близких. Чтобы вовремя оказать помощь, важно распознать признаки наркомании у родных и друзей на ранней стадии, пишет сайт Общественная служба новостей.
По словам врача-психиатра Василия Шурова, у наркоманов наблюдаются следующие характерные особенности в поведении: резкие перепады настроения, бессонница или, наоборот, постоянная сонливость. Существует ряд признаков на уровне физиологии: расширенные или суженные зрачки, скачки артериального давления, покраснения белков глаз.
У людей, употребляющих наркотики, волей-неволей появляются новые знакомые, которые вызывают подозрения. Их стараются не афишировать. Особенно, перед родственниками.
Нехватка денег — ещё одна черта всех наркоманов. Расходы постоянно увеличиваются, поэтому в голове наркомана будет только одно — найти средства любыми путями.
Когда человек курит, то от него может исходить необычный запах или можно при нём увидеть странные приспособления для курения. При употреблении наркотика внутривенно на внутренних локтевых сгибах или стопах можно обнаружить следы от инъекций (в первую очередь проверяйте подмышки, локтевые сгибы и паховую область).
Если вы заметили эти признаки, важно немедленно обратиться к специалисту. Одновременно с этим необходимо убедить родственника принять помощь. Для этого Василий Шуров рекомендует собраться вместе со всей семьей и прямо заявить, что подозреваете родного человека в употреблении наркотиков. Не стоит начинать разговор с обвинений или оскорблений. Покажите, что вы обеспокоены, но по-прежнему его любите. Дайте близкому понять, что желаете его поддержать и хотите помочь. Убедите его обратиться за профессиональной помощью.
Если наркоманию не лечить, то человек теряет работу, разрушает отношения в семье, теряет здоровье и в любой момент может умереть от передозировки.
«Как наркотик». Диетолог предупредила о вреде сахара для мозга
В Тюмени мужчина съел наркотик на глазах у полицейских
Эндокринолог Синицына: Фастфуд из-за усилителей вкуса действует как наркотик
У людей, употребляющих наркотики, волей-неволей появляются новые знакомые, которые вызывают подозрения. Их стараются не афишировать. Особенно, перед родственниками.
Когда человек курит, то от него может исходить необычный запах или можно при нём увидеть странные приспособления для курения. При употреблении наркотика внутривенно на внутренних локтевых сгибах или стопах можно обнаружить следы от инъекций (в первую очередь проверяйте подмышки, локтевые сгибы и паховую область).
Если вы заметили эти признаки, важно немедленно обратиться к специалисту. Одновременно с этим необходимо убедить родственника принять помощь. Для этого Василий Шуров рекомендует собраться вместе со всей семьей и прямо заявить, что подозреваете родного человека в употреблении наркотиков. Не стоит начинать разговор с обвинений или оскорблений. Покажите, что вы обеспокоены, но по-прежнему его любите. Дайте близкому понять, что желаете его поддержать и хотите помочь. Убедите его обратиться за профессиональной помощью.
Если наркоманию не лечить, то человек теряет работу, разрушает отношения в семье, теряет здоровье и в любой момент может умереть от передозировки.
«Заклинаю вас: не пускайте ситуацию на самотек и не верьте обещаниям, что он мол, изменится сам. Не будет этого, пока семья не объединится и не поставит жестко вопрос», — подвёл итог врач.Читайте также:
«Как наркотик». Диетолог предупредила о вреде сахара для мозга
В Тюмени мужчина съел наркотик на глазах у полицейских
Эндокринолог Синицына: Фастфуд из-за усилителей вкуса действует как наркотик
Сергей Калугин