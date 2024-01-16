Роспотребнадзор назвал тыкву и свёклу полезными для здоровья печени

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Тыква и свёкла улучшают здоровье печени благодаря своим полезным свойствам, сообщает «МК в Мурманске», ссылаясь на соответствующее заявление регионального управления Роспотребнадзора.
По сообщению надзорного ведомства, тыква богата витамином А, фосфолипидами и ненасыщенными жирными кислотами, которые участвуют в построении мембраны клеток печени, а её клетчатка оказывает мягкое желчегонное и противовоспалительное действие.
В свою очередь, свёкла содержит витамины группы В, А и фосфор, которые также являются «стройматериалом» для клеток печени.
Вишня, малина и клюква также рекомендуются для включения в рацион, так как они способствуют росту и регенерации гепатоцитов. Зелёный чай оказывает антиоксидантный эффект, снижая уровень «плохого» холестерина в крови и предотвращая гепатоз и атеросклероз.
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В свою очередь, свёкла содержит витамины группы В, А и фосфор, которые также являются «стройматериалом» для клеток печени.
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Артем Путинцев