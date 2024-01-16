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Роспотребнадзор назвал тыкву и свёклу полезными для здоровья печени

16 января 2024, 01:33
Фото: iStock/Oksana_Chaun

Фото: iStock/Oksana_Chaun

Тыква и свёкла улучшают здоровье печени благодаря своим полезным свойствам, сообщает «МК в Мурманске», ссылаясь на соответствующее заявление регионального управления Роспотребнадзора.
По сообщению надзорного ведомства, тыква богата витамином А, фосфолипидами и ненасыщенными жирными кислотами, которые участвуют в построении мембраны клеток печени, а её клетчатка оказывает мягкое желчегонное и противовоспалительное действие.

В свою очередь, свёкла содержит витамины группы В, А и фосфор, которые также являются «стройматериалом» для клеток печени.


Вишня, малина и клюква также рекомендуются для включения в рацион, так как они способствуют росту и регенерации гепатоцитов. Зелёный чай оказывает антиоксидантный эффект, снижая уровень «плохого» холестерина в крови и предотвращая гепатоз и атеросклероз.

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#здоровье
#тыква
#врачи
#роспотребнадзор
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Врач Шуров призвал вернуть опыт ЛТП для алкозависимых в некоторые регионы России
15 января 2024, 20:51

Фото: istockphoto.com/AndreyCherkasov

Врач-нарколог Василий Шуров заявил, что в условиях алкоголизации населения необходима более активная пропаганда здорового образа жизни, а в некоторых регионах России может помочь даже возвращение лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП).
При этом, он отметил, что для борьбы с высоким потреблением алкоголя населением запрет спиртного и сухой закон абсолютно будут бесполезны, и могут даже привести к ещё худшим последствиям.

«Тогда начинается самогоноварение, употребление суррогатов и всего остального, что, к сожалению, даёт высокую смертность. Необходимо включать пропаганду здорового образа жизни в депрессивных регионах, где люди массово спиваются, нужно как-то организовывать для них досуг, занимать людей, целенаправленно их лечить. В Магаданской области, Чукотском и некоторых северных округах чудовищная статистика по алкоголизму. Там нужно развивать наркологическую службу, увеличивать количество реабилитационных коек, вернуть опыт ЛТП», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.

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#алкоголь
#здоровье
#нарколог
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Врач Есипова рекомендовала регулярно есть мойву для укрепления костей
15 января 2024, 19:58

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Ivanov

Врач, специалист по санитарии Галина Есипова заявила, что мойва является очень полезным продуктом, укрепляющим кости и суставы.
В рыбе содержится много витаминов и минералов, включая кальций и фосфор.

«Она богата витамином D, который способствует усвоению кальция, обеспечивая укрепление костной ткани. 100 г мойвы закрывает суточную потребность организма человека в Омега-3 жирных кислотах, которые снижают воспаления, помогая поддерживать здоровье суставов. Присутствие фосфора в мойве важно для формирования крепких костей и зубов. Магний, также найденный в этой рыбе, играет роль в процессах регуляции нервно-мышечного сокращения, что важно для поддержания функций суставов», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Есипова.

Кроме этого, потребление этой рыбы может уменьшить риск развития остеопороза и артрита.

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#продукты
#врач
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Главный педиатр Подмосковья Одинаева раскрыла влияние мультиков на детскую психику
15 января 2024, 18:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сегодня невозможно вырастить ребёнка в отрыве от мультфильмов и другого развлекательного контента. Однако просмотр должен быть безопасным для психики несовершеннолетнего, поэтому необходимо помнить важные правила и ограничения, заявила главный педиатр Минздрава Подмосковья, профессор Нисо Одинаева.
«Смотреть детям телевизор или видео на планшете можно после двух лет. С трёх до семи лет рекомендуется отводить на мультики до 30 минут в день, в младшем дошкольном возрасте до 10 лет – 30-50 минут. С 11 до 18 лет допустимы 1-3 часа в день. Однако не стоит включать голубой экран перед сном. Это может вызвать сложности с засыпанием и перевозбуждение», – отметила Одинаева, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Педиатр также призвала внимательно выбирать контент для малыша, отдавая предпочтение качественным и познавательным видео, рассчитанным на его возраст.
«Сделайте выбор в пользу мультиков и передач, которые вовлекают ребёнка в диалог с героями, предлагают отвечать на вопросы, демонстрируют позитивное взаимодействие между персонажами, обучают и образовывают. Мультфильмы со сценами драк, насилия и агрессии, с низким уровнем речевой культуры, жаргонными словами недопустимы для глаз и слуха ребенка», – предупредила специалист.
Также важно исключить фоновый режим. Для этого следует превратить просмотр в небольшой ритуал, сделать так, чтобы посмотреть мультики можно было только в определённом месте. Детям, которые находятся в комнате, где постоянно включён телевизор, сложнее концентрировать внимание и включаться в собственные занятия.

По возможности родителям следует смотреть мультики вместе с ребёнком, задавая ему уточняющие вопросы и обсуждая увиденное. Так можно научить его не бездумно смотреть в экран, а анализировать происходящее.

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В городском округе Мытищи заработала новая поликлиника

В Долгопрудном спасли пациентке ногу, которую та могла потерять из-за гигантской опухоли

В Московской области порядка 1,2 тысяч детей прошли лечение зубов под наркозом
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#дети
#психология
#мультфильмы
#воспитание
#московская область
#подмосковье
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В городском округе Мытищи заработала новая поликлиника
15 января 2024, 17:29

Фото: пресс-служба администрация городского округа Мытищи

Новая поликлиника в Мытищах начала прием пациентов. Об этом сообщила пресс-служба администрация городского округа Мытищи.
Поликлиника расположена в микрорайоне Пироговский. К медучреждению прикреплено порядка 16 тысяч жителей округа.

«<…> Ранее поликлиника №6 размещалась в постройке 19 века, которая уже не соответствовала современным требованиям. Переезд в новые стены позволил врачам работать, а пациентам получать медпомощь в комфортных условиях<…> », — отметила первый зампредседателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Поликлиника разделена на две части: взрослую и детскую, что делает пребывание в больнице более комфортным для жиетлей.

«Врачи остались в основном из старой поликлиники, я их всех почти знаю. Очень доброжелательный коллектив. Новое здание очень ждали, я помню старое здание. А сейчас всё новое, красивое. Гордость, что в нашем поселке работает такая поликлиника», — поделилась жительница Нина Шамагина.

Стоит отметить, что поликлиника была модернизирована в рамках государственной программы.

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Профессор Идова: Иммунные механизмы могут влиять на развитие шизофрении
15 января 2024, 17:16

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова заявила, что нарушения взаимодействия иммунных механизмов и нервной системы могут повлечь за собой развитие психопатологий, включая шизофрению.
Она пояснила, что иммунитет может участвовать в развитии воспаления клеток мозга.

«Шизофрения — это нейровоспаление в мозге, но при этом происходит гиперактивация дофаминных систем и стимуляция иммунной функции. То есть нейровоспаление и иммунные нарушения во время этих заболеваний ведут к изменению уровня разных химических веществ в мозге», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Идова.

Специалист также отметила, что кроме шизофрении из нарушений иммунных механизмов могут последовать такие болезни, как депрессия, болезнь Паркинсона и др.

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#иммунитет
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В Долгопрудном спасли пациентке ногу, которую та могла потерять из-за гигантской опухоли
15 января 2024, 16:55

Фото: пресс-служба Минздрав МО

Врачи Долгопрудненской больницы спасли женщину, которая могла лишиться ноги из-за опухоли матки величиной с мяч. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В приёмный покой поступила 44-летняя женщина с тромбозом вен левой ноги. Как выяснилось, причиной была гигантская опухоль матки. Она сдавила подвздошную вену, нарушила кровоток в ноге и вызвала тромбоз. У пациентки несколько лет периодически случались маточные кровотечения. Женщине диагностировали миому и рекомендовали операцию. Однако она отказывалась и довела ситуацию до крайности», – уточнили в министерстве.
Долгопрудненские врачи выполнили женщине КТ и провели УЗИ. Диагностика показала, что миома достигала диаметра 20 см и соответствовала массе плода на 21-й неделе беременности.
«Тромбоз вен ног грозил тромбоэмболией лёгочной артерии и ампутацией ноги. Поэтому операцию нужно было делать незамедлительно. Для остановки кровотечения и профилактики тромбоэмболии лёгочной артерии мы прошили вену, установили фильтр, а затем удалили миому матки», – рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.
Операция прошла успешно. Сейчас пациентку перевели из реанимации в хирургическое отделение.

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#московская область
#больница
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В Московской области порядка 1,2 тысяч детей прошли лечение зубов под наркозом
15 января 2024, 15:19

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 1,2 тыс. детей прошли лечение зубов под наркозом в Подмосковье в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Самые маленькие жители Подмосковья могут пройти лечение стоматологических заболеваний под общим обезболиванием, что необходимо при психоневрологических и сердечно-сосудистых заболеваниях.

«Лечение стоматологических заболеваний под наркозом доступно в Московской областной и Домодедовской стоматологиях, а также Одинцовской больнице. Всего в прошлом году стоматологическое лечение под наркозом получили более 1,2 тыс. детей. Важно, что данная услуга оказывается бесплатно при наличии медицинских показаний, по полису ОМС», — отметила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что такое лечение можно получить только по назначению врача и после после проведения процедуры за ребенком в течении нескольких часов наблюдают специалисты и при стабильном состоянии выписывают домой.

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Вирусолог раскрыл, насколько опасна «болезнь Х»
Вирусолог Аграновский объяснил, насколько вероятна «болезнь Х»
15 января 2024, 13:58

Фото: IStock/Ivan Zhaborovskiy

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) эксперты Всемирной организации здравоохранения, ведущие вирусологи и инфекционисты планируют обсудить «болезнь X». Специалисты называют её наиболее вероятной после ковида угрозой, которая способна превзойти пандемию коронавируса по количеству смертей в 20 раз.
Многие уверены, что на место «болезни Х» может прийти любой из существующих сегодня вирусов. Однако профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с «Радио 1» отметил, что ни один из них не способен вызвать новую пандемию.
«Это гипотетическая болезнь, которая введена Всемирной организацией здравоохранения как некая опция, как то, что нудно просчитывать на компьютерах, смотреть, какие могут быть новые сценарии развития эпидемии. Но её ещё нет. Ничего конкретного не имеется ввиду. Мы не знаем, что может вызвать эпидемию в следующий раз, мы никогда не готовы, как и с covid-19, потому что патогены меняются, и в природе есть шанс появления новых патогенов», — отметил он.
Аграновский подчеркнул, что нельзя рассматривать «болезнь Х» как некий заговор. По его словам, это вполне реалистичный сценарий, который может настигнуть мир через неопределенное время.

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#вирусолог
#эпидемия
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В Мытищах заработала новая поликлиника на 200 посещений в смену
15 января 2024, 13:46

Фото: Роман Яковлев

Полностью решён вопрос с первичной медицинской помощью в Мытищах - новая поликлиника на 200 посещений в смену начала приём пациентов. Об этом сообщил корреспондент.
Больница заработала в посёлке Пироговский. Она было построена в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена».

«Сегодня мы посетили поликлинику на 200 посещений в смену. Здесь обслуживают и взрослое население, и детей. Для микрорайона Пироговский появление ещё одной поликлиники — это важное событие, так как на текущий момент это полностью решает вопрос с получением первичной медико-санитарной помощи», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Стоит отметить, что в поликлинике расположены два кабинета неотложной медицинской помощи, кабинеты травматолога и хирурга, а также педиатрическое отделение и кабинеты «Справка в 1 шаг» и «Кабинет здорового ребенка», процедурный и прививочный кабинеты.

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