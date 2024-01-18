Роспотребнадзор: ВОЗ опровергла данные об угрозе новой пандемии

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Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о том, что заявления о «болезни Х» могут иметь не научные, а экономические мотивы. По информации ведомства, вопросы готовности к пандемии находятся на постоянном обсуждении. Примечательно, что на Всемирном экономическом форуме также будет обсуждаться данная тема.
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