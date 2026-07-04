Россиянам дали пять позволяющих избежать «диареи путешественника» советов

04 июля 2026, 09:48

Колопроктолог Амаро: Чтобы избежать диареи путешественника, нужно чаще мыть руки

Фото: iStock/DenBoma

Колопроктолог Алина Амаро дала пять советов, которые позволят избежать «диареи путешественника» во время отпуска. Об этом пишет издание Terra.





По словам Амаро, во время отпуска следует употреблять только фильтрованную или бутилированную воду, избегая льда и напитков неизвестного происхождения. Врач также подчеркнула важность тщательной термической обработки продуктов, исключая сырую еду и блюда из сомнительных источников.



Амаро рекомендовала часто мыть руки, особенно перед едой. Она отметила, что важно соблюдать регулярный режим питания, даже если расписание дня изменилось. В завершение, специалист напомнила о необходимости поддерживать достаточный уровень гидратации в течение всего дня, особенно в жарких климатических условиях.