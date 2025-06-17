Россиянам назвали самые опасные пищевые привычки
Врач Михалева: любовь к колбасе и выпечке — опасная пищевая привычка
Переедание, любовь к выпечке и колбасе являются опасными пищевыми привычками. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.
По словам эксперта, в России сформировалась привычка наедаться «до отвала», вследствие чего происходит переедание. Еще одной опасной пищевой привычкой является любовь к выпечке.
«В частности, одним из традиционных русских блюд являются пироги и пирожки, а также пельмени. Это высококалорийные продукты, которые содержат легко усваиваемые углеводы и крахмал. И, как правило, такие блюда отличаются высоким содержанием жира», — рассказала Михалева в беседе с «Газетой.Ru».
Также опасность таится в различных колбасах и сосисках. Эти продукты очень калорийны, содержат много соли и опасных красителей. Еще одной опасной пищевой привычкой является чаепитие. Вреден не сам чай, а те продукты, которые часто употребляются вместе с ним: сахар, бутерброды, выпечка и другие, уточнила Михалева.
Она отметила, что совсем отказываться от этих блюд не нужно, однако важно не злоупотреблять ими.
В свою очередь доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей о том, что в соках промышленного производства нет никакой пользы. Лучше пить свежевыжатые соки.
«Лучше всего употребить сок в первый час после того, как его сделали. При высокой концентрации в соке органических кислот и при наличии каких-то трудностей с желудочно-кишечным трактом, например, повышенной кислотности желудочного сока, лучше разбавить его водой, чтобы не получить проблем с желудочно-кишечным трактом и зубной эмалью», — пояснила эксперт.
Однако врач подчеркнула, что свежевыжатые соки очень полезны для организма и благоприятно влияют на здоровье.