Россиянам объяснили, какие БАДы необходимо принимать в масле

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Некоторые аптечные БАДы усваиваются только при употреблении их в масляной форме. Об этом рассказала ученый-химик, заведующая лабораторией функциональных свойств биополимеров Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН Мария Семенова.
«Есть витамины липофильные, как, например, витамин D, он лучше усваивается именно в капсулах с маслом. В масле также должны усваиваться липофильные витамины E и K, а также все антираковые вещества — это куркумин, бета-каротин», — рассказала Семенова в интервью «Газете.Ru».
Она пояснила, что куркумин является мощным антиоксидантом, который может улучшить память у людей с болезнью Альцгеймера. Он также способствует росту новых клеток мозга, облегчает течение депрессии, повышая уровень серотонина и дофамина. При этом бета-каротин благоприятно сказывается на здоровье глаз.
По словам Семеновой, в масле лучше усваиваются полифенолы — сильные антиоксиданты, которые помогают бороться со многими заболеваниями. Из них самое мощное — это эфирное масло бутонов гвоздики. Оно укрепляет иммунитет, разжижает кровь и нормализует обмен веществ.
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