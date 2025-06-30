Россиянкам рассказали, как просто избавиться от жира на животе
Сбалансированное питание поможет избавиться от жира на животе
Часто различные диеты не помогают избавиться от живота. Pravda.Ru приводит несколько простых способов, как можно добиться быстрых результатов в борьбе с проблемными местами.
«Питание должно быть сбалансированным и устойчивым. Важно не урезать калории до минимума, а научиться есть так, чтобы тело не входило в режим стресса и не запасало жир про запас», — говорится в статье.
Автор также отметил важность упражнений для мышц живота. Пользу принесут и работа с осанкой, занятия йогой и пилатесом.
Кроме того, визуально добавляет объем в области живота застой лимфы, плохая перистальтика и спазмы в кишечнике. При восстановлении пищеварения эти проблемы пропадают.
В свою очередь тренер, нутрициолог и амбассадор Grow Food Ксения Курманчук рассказала «Газете.Ru», что сбалансированное питание поможет похудеть без ограничений.
«Сбалансированное питание — ключ к здоровью и стройности без стресса и ограничений. Оно предполагает употребление всех макронутриентов из правильных источников и в нужных пропорциях», — пояснила эксперт.
Белки содержатся в нежирном мясе, рыбе, яйцах, морепродуктах и бобовых. Эти продукты должны занимать четверть тарелки. Также в рационе обязательно должны быть углеводы (крупы, овощи и фрукты). Половину тарелки должны занимать клетчатка и овощи, уточнила Курманчук.
По ее словам, питаться нужно 3–4 раза в день и исключить перекусы. Кроме того, необходимо соблюдать водный баланс и тренироваться 2–3 раза в неделю.