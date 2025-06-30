Россиянкам рассказали, как просто избавиться от жира на животе

Сбалансированное питание поможет избавиться от жира на животе
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Часто различные диеты не помогают избавиться от живота. Pravda.Ru приводит несколько простых способов, как можно добиться быстрых результатов в борьбе с проблемными местами.



«Питание должно быть сбалансированным и устойчивым. Важно не урезать калории до минимума, а научиться есть так, чтобы тело не входило в режим стресса и не запасало жир про запас», — говорится в статье.

Автор также отметил важность упражнений для мышц живота. Пользу принесут и работа с осанкой, занятия йогой и пилатесом.

Кроме того, визуально добавляет объем в области живота застой лимфы, плохая перистальтика и спазмы в кишечнике. При восстановлении пищеварения эти проблемы пропадают.

В свою очередь тренер, нутрициолог и амбассадор Grow Food Ксения Курманчук рассказала «Газете.Ru», что сбалансированное питание поможет похудеть без ограничений.

«Сбалансированное питание — ключ к здоровью и стройности без стресса и ограничений. Оно предполагает употребление всех макронутриентов из правильных источников и в нужных пропорциях», — пояснила эксперт.

Белки содержатся в нежирном мясе, рыбе, яйцах, морепродуктах и бобовых. Эти продукты должны занимать четверть тарелки. Также в рационе обязательно должны быть углеводы (крупы, овощи и фрукты). Половину тарелки должны занимать клетчатка и овощи, уточнила Курманчук.

По ее словам, питаться нужно 3–4 раза в день и исключить перекусы. Кроме того, необходимо соблюдать водный баланс и тренироваться 2–3 раза в неделю.
Элина Позднякова

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