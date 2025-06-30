Россиянкам рассказали, как просто избавиться от жира на животе

30 июня 2025, 20:32

Сбалансированное питание поможет избавиться от жира на животе

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Часто различные диеты не помогают избавиться от живота. Pravda.Ru приводит несколько простых способов, как можно добиться быстрых результатов в борьбе с проблемными местами.







«Питание должно быть сбалансированным и устойчивым. Важно не урезать калории до минимума, а научиться есть так, чтобы тело не входило в режим стресса и не запасало жир про запас», — говорится в статье.

«Сбалансированное питание — ключ к здоровью и стройности без стресса и ограничений. Оно предполагает употребление всех макронутриентов из правильных источников и в нужных пропорциях», — пояснила эксперт.