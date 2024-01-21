Science Alert: Обнаружена связь между плохим сном и качеством питания

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Исследование американских учёных из Мичиганского университета показало, что привычки в питании влияют на качество сна человека. Согласно выводам, опубликованным в журнале ScienceAlert, люди, которые не следуют рекомендациям по употреблению достаточного количества фруктов, овощей, бобовых и цельного зерна, часто страдают от бессонницы.
Исследователи проверили данную гипотезу, подключив к эксперименту свыше тысячи молодых людей в возрасте от 21 до 30 лет. В итоге после после увеличения потребления фруктов и овощей все участники эксперимента отметили значительное улучшение качества сна и уменьшение симптомов бессонницы.
Было установлено, что некоторые продукты питания способствуют улучшению сна, такие как жирная рыба, молочные продукты, киви, вишня, клубника и черника.
Диетологи советуют поддерживать правильный рацион питания и обращать внимание на размер порций, чтобы избежать проблем со сном и лишним весом. Они советуют избегать жирной пищи и фастфуда, а также рафинированных углеводов, которые могут привести к ухудшению сна и набору лишних килограммов.
Также не стоит по вечерам злоупотреблять алкоголем и кофеином, поскольку они могут привести к нарушению сна и ненужному бодрствованию.
Ранее учёные из университета Осло (Норвегия) сделали вывод о том, что продолжительность сна не связана с атрофией коры головного мозга. Уточняется, что максимальные объём коры при этом соотносится с продолжительностью ночного отдыха. Так, оптимальной продолжительностью сна авторы исследования назвали 6,5 часов. По их словам, нижним пределом является 5,7 часа, а сон более восьми часов считается избыточным.
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Было установлено, что некоторые продукты питания способствуют улучшению сна, такие как жирная рыба, молочные продукты, киви, вишня, клубника и черника.
Также не стоит по вечерам злоупотреблять алкоголем и кофеином, поскольку они могут привести к нарушению сна и ненужному бодрствованию.
Ранее учёные из университета Осло (Норвегия) сделали вывод о том, что продолжительность сна не связана с атрофией коры головного мозга. Уточняется, что максимальные объём коры при этом соотносится с продолжительностью ночного отдыха. Так, оптимальной продолжительностью сна авторы исследования назвали 6,5 часов. По их словам, нижним пределом является 5,7 часа, а сон более восьми часов считается избыточным.
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Артем Путинцев