Сексолог раскрыл, о чём говорит продолжительность полового акта

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Не существует единогласного мнения, сколько минут должен длиться секс. Мужчина может получить удовольствие быстро, а женщинам требуется больше времени. Также продолжительность полового акта может зависеть от ряда факторов.
«Средняя продолжительность полового акта – две-три минуты, а если человек выпьет или есть потенциал, то может 10, 15 или 30 минут. Это всё зависит от того, насколько человек соскучился по этому делу, как часто бывает секс. Повторные сексуальные акты бывают более продолжительные», — отметил специалист.Читайте также:
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