Сомнолог Кудинов раскрыл, как правильно выспаться на выходных

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Член правления Межрегиональной Общественной Организации «Ассоциация Сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что для того, чтобы выспаться впрок в выходные дни, необходимо раньше ложиться спать.
«Надо не спать дольше, а лечь раньше. Важно просыпаться в одно и то же время для того, чтобы понедельник не был тяжёлым. Чем позже вы ляжете, тем позже вы должны будете проснуться. А в выходные, когда мы позже ложимся и пытаемся выспаться за недельный недосып, мы начинаем поздно просыпаться, в воскресенье, когда надо раньше лечь, это становится уже невозможно, начинаются бессонницы. Поэтому, если вам нужно выспаться и компенсировать некоторый недосып, то нужно ложиться раньше, а не спать дольше», — рекомендовал в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.
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